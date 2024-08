Festival da Juventude no Ceará é aberto com aulão para o Enem

Foto: FÁBIO LIMA GOVERNADOR Elmano de Freitas participou da solenidade de abertura do festival

Um aulão de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes da rede pública do Ceará abriu as atividades do primeiro Festival Agosto da Juventude, do Governo do Ceará. A solenidade de abertura ocorreu na manhã dessa quinta-feira, 8, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, local que receberá as atividades da primeira edição do evento. A abertura contou com participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Com atividades até o sábado, 10, o projeto vai ofertar ações com foco no fortalecimento das políticas públicas por meio da arte e cultura dentro das áreas da educação, trabalho e empreendedorismo, assim como motivar os estudantes na preparação para o exame. A primeira edição do festival também vai reunir mostras de cinema, oficinas, feiras, exposições e shows.

Além do Festival, os estudantes também vão contar com atividades ao longo do mês, na programação do AoGosto do Aluno 2024. A titular da Secretaria da Juventude do Ceará (Sejuv), Adelita Monteiro, informa que ações foram pensadas para trazer oportunidades para juventude nos três dias de festival e durante o mês, que também celebra o Dia do Estudante.

“Não é um festival apenas de música. A gente traz para juventude várias oportunidades. As secretarias estão colocando vários programas do governo voltado para juventude e órgão privados para oportunar a juventude. Serão palestras, workshops, cinemas, amostras fotográficas. Serão mais de 30 ativações durante os três dias”, informa Adelita.

O estudante do 3º ano do ensino médio Italo Teixeira, 19, acredita que o festival pode ajudar através do conhecimento de novos temas e também por ser um momento para relaxar diante da preparação do Enem. “Vai ter aulão que vai ajudar. Às vezes, a gente acaba tendo pressão e precisamos de uma folga e vir pra cá vai ser algo legal”, comenta.

Para a estudante Letícia Nunes, 17, o momento vai poder reunir estudo e lazer. Ela acredita que o festival vai poder tranquilizar na preparação para as provas do Enem. “Vai ser um respiro. A gente está a poucos meses das provas e todo mundo está nervoso. Espero que o festival ajude”, disse.

De acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o objetivo é trazer oportunidades para os estudantes da rede pública do Estado. “A juventude tem um grande potencial e buscamos qualificar aqui garantindo um festival com acesso à cultura, capacitação, empreendedorismo, mercado de trabalho e novas tecnologias”, destaca.

Durante a abertura, o chefe do Executivo afirmou que 240 mil tablets serão entregues aos estudantes do 1º e 2 º anos durante o mês de agosto. Os equipamentos serão destinados para os alunos que ainda não receberam os aparelhos. “Estamos em dívidas com vocês, mas ainda em agosto o tablet começa a ser entregue para vocês”, disse.

Circuito de visitas a equipamentos culturais

Os estudantes da Capital e interior do Estado vão participar de um circuito com duas semanas de visitas a cinco equipamentos culturais, com aproximadamente 900 alunos beneficiados no Estado. Entre os locais estão a Estação das Artes e a Pinacoteca do Ceará, localizadas no Centro de Fortaleza. A ação faz parte da programação do AoGosto do Aluno.

As expectativas da estudante do 3º ano do ensino médio Amanda Freitas, 16, é poder conhecer espaços que ainda não teve a oportunidade de visitar e conhecer um pouco mais da história do Estado. “São locais que nunca fui porque moro longe e fica difícil de ir. A gente acompanha nas redes e conhecendo nos livros. Acho que isso vai ajudar também a gente a conhecer mais da Cidade”, espera.

Conforme a secretária da Educação, Eliana Estrela, o momento busca realizar uma troca de ideias, experiências e conhecimento entre os estudantes. “Vamos integrar alunos da Capital e do Interior. Oportunizamos isso porque a escola é um lugar que reúne muitos sonhos. Várias atividades voltadas para os estudantes, além também da parte cognitiva, que é o Enem, com aulão motivacional”, ressalta.

Confira a programação do Festival Agosto da Juventude

Quinta-feira | 8 de agosto

Manhã

Abertura do Festival Aogosto do Aluno com Aulão ENEM

Local: Praça Verde

Horário: 9h às 12h

Tarde

Jovens Talk com Supremmas + Letícia Marques + Matteus Batista e mediação de

Leo Suricate

Local: Teatro Dragão do Mar

Horário: 14h às 17h

Acessível em libras

Sala de Jogos + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Local: Multigaleria do Dragão do Mar

Horário: 14h às 18h

Mostra “Para conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará” com exibição especial:

A Filha do Palhaço

Local: Sala 2 Cinema do Dragão

Horário: 14h

Mostra de Arte e Cultura: Festival Alunos que Inspiram

Local: Arena Dragão do Mar

Horário: 14h às 18h

Oficina Ceará Credi Mulher (Secretaria de Mulheres)

Local: Auditório

Horário: 14h às 15h

Palestra sobre Educação Financeira – Banco do Brasil

Local: Auditório

Horário: 15:30h às 17h

Exposição Benício Pitaguary

Local: Varanda dos Museus

Horário: 14h às 17h

Oficina de Passinho do Reggae com Educa Reggae – 20 pessoas

Local: Sala 14 – HUB Porto Dragão

Horário: 14h às 17h

Orientação para o mercado de trabalho e Aprendiz empreendedor com a Secretaria

do Trabalho do Ceará – 20 pessoas

Facilitador: André Luiz Ponte

Local: Sala 08 Hub Porto Dragão

Horário: 15h

Unidade do IDT/SINE e Ceará Credi com a Secretaria do Trabalho do Ceará

Local: Praça das Artes do Hub Porto Dragão

Horário: 14h às 17h

Cobertura Colaborativa – Laboratório de Cultura Digital da UFPR/MinC (LabCD) – 20

pessoas

Facilitadora: Ingrid Isabela Vieira Vasconcelos

Local: Sala 12 – Hub Porto Dragão

Horário: 15:30h às 17h

Fediverso: O futuro das mídias sociais – Laboratório de Cultura Digital da

UFPR/MinC (LabCD) – 20 pessoas

Facilitador: Tiago Gonzaga Lopes

Local: Sala 12 – Hub Porto Dragão

Horário: 14h às 15h

Expo Jovens Artesãos + Stand do Governo

Local: Rua José Avelino

Horário: 14h às 21h

Sexta-feira | 9 de agosto

Manhã

Conexão Ce

Local: Sala 1 – Cinema Dragão do Mar

Horário: 9h às 12h

Obseve Ce

Local: Sala 2 – Cinema Dragão do Mar

Horário: 9h às 12h

Tarde

Sala de Jogos + Exibição dos Jogos desenvolvidos pelos Estudantes do Programa

de Cultura Digital do CCBJ + + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Local: Multigaleria do Dragão do Mar

Horário: 14h às 18h

Mostra “Para conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará” com exibição especial:

Estranho Caminho

Local: Sala 2 Cinema do Dragão

Horário: 14h

Mostra de Arte e Cultura: Festival Alunos que Inspiram

Local: Arena Dragão do Mar

Horário: 14h às 18h

Palestra Racismo nas escolas e Impactos na vida da Juventude Negra – Secretaria

de Igualdade Racial do Estado do Ceará

Local: Auditório

Horário: 14h às 16h

Palestra sobre Educação Financeira – Banco do Brasil

Local: Auditório

Horário: 16:30h às 17:30h

Exposição Benício Pitaguary

Local: Varanda dos Museus

Horário: 14h às 17h

Oficina de Fotografia com Celular – 20 pessoas

Facilitadora Jeny Sousa

Local: Sala 14 – HUB Porto Dragão

Horário: 14h às 17h

Orientação para o mercado de trabalho e Aprendiz empreendedor com a Secretaria

do Trabalho do Ceará – 20 pessoas

Facilitador: André Luiz Ponte

Local: Sala 08 – Hub Porto Dragão

Horário: 15h

Unidade do IDT/SINE e Ceará Credi com a Secretaria do Trabalho do Ceará

Local: Praça das Artes do Hub Porto Dragão

Horário: 14h às 17h

Tecnologias Sociais e metodologias participativas em projetos culturais – Laboratório

de Cultura Digital da UFPR/MinC (LabCD) – 20 pessoas

Facilitador: Carlos Eduardo Falcão

Local: Sala 12 – Hub Porto Dragão

Horário: 14h às 15h

Montando sua nuvem (Cloud) pessoal – Laboratório de Cultura Digital da

UFPR/MinC (LabCD) – 20 pessoas

Facilitador: Rafael Bantu

Local: Sala 12 – Hub Porto Dragão

Horário: 15:30h às 17h

Expo Jovens Artesãos + Stand do Governo

Local: Rua José Avelino

Horário: 14h às 22h

Esportes com Bombeiro ( tirolesa) –

Local: Passarela do Dragão (Ao lado da Torre do Café)

Horário: 15h às 18h

Apresentação de K-POP com Glowin’ Sun

Local: Arena Dragão do Mar

Horário: 16h

Lançamento de Livros com Eduardo Africano (EU MERMU) + Davison Souza (COTA NÃO É ESMOLA: AS COTAS RACIAIS NA UECE) + Laís Eutália (BALANGADÃS)

Local: Mini-anfiteatro do Dragão do Mar

Horário: 17:30h às 19h

Noite

Reggae Juventude com Granja Roots e Resistência Roots

Local: Espaço Rogaciano Leite Filho

Horário: 18h às 19:30

Palco Ocupação Futuro com Shows DJ Lolost + Vanessa A Cantora, Danieze

Santiago e Forrozão Tropykália

Local: Praça Verde

19:30h: DJ Lolost com participação da Vanessa Cantora

20:45h: Danieze Santiago

22:15h: DJ Lolost

22:45h: Forrozão Tropikália

Entrada mediante 1kg de alimento não perecível (exceto sal). Acessível em libras

Sábado | 10 de agosto

Tarde

Sala de Jogos + Conhecendo Nossa Cagece virtual

Local: Multigaleria do Dragão do Mar

Horário: 14h às 18h

Mostra “Para conhecer o Cinema Contemporâneo no Ceará” com exibição especial:

Lagoa Remix, Europa, Mauro em Caiena, Vando Vulgo Vedita e A Festa e os Cães

Local: Sala 2 Cinema do Dragão

Horário: 14h

Exposição Benício Pitaguary

Local: Varanda dos Museus

Horário: 14h às 17h

Expo Jovens + Stand do Governo

Local: Rua José Avelino

Horário: 14h às 22h

Esportes com Bombeiro (tirolesa) –

Local: Passarela do Dragão (Ao lado da Torre do Café)

Horário: 14h às 18h

Batalha de Break

Local: Arena Dragão do Mar

Horário: 16h

Encontro das Batalhas: Cururu Skate Rap + Batalha do Polocj

Local: Mini-anfiteatro do Dragão do Mar

Horário: 17:30h às 19h

Noite

Baile Funk Juventude com PALO$A Baile

Local: Espaço Rogaciano Leite Filho

Horário: 18h às 19:30h

Palco Ocupação Futuro com Show Mateus Fazeno Rock + Don L + Arnaldo Antunes

Local: Praça Verde

20h: Mateus Fazeno Rock

21:30h – Don L

22:50h: Arnaldo Antunes

Entrada mediante 1kg de alimento não perecível (exceto sal). Acessível em libras



Confira fotos da abertura