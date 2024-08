Golpe frustrado desviaria R$ 9 milhões de 612 servidores cearenses

Foto: Divulgação/SSPDS BMW apreendida é avaliada em cerca de R$ 250 mil

Caso tivesse sucesso, o grupo criminoso que invadiu um sistema da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) teria causado prejuízo de R$ 9 milhões aos cofres públicos. Eles tentaram desviar o salário de 612 servidores públicos cearenses. Nessa quarta-feira, 7, o suspeito de chefiar o grupo foi preso em Rio Quente-GO, por força de mandado de prisão temporária.

Ele tem 33 anos, é natural da Paraíba e não teve a identidade divulgada. Outra pessoa também teve a prisão decretada, mas não foi localizada e nem a identidade divulgada. Ainda foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão. Duas ordens judiciais foram cumpridas em Fortaleza, uma em Campina Grande-PB e outra em Goiânia-GO. Enquanto a participação do homem de 33 anos preso em Goiás e dessa segunda pessoa foragida é considerada "clara" pela Polícia Civil, o envolvimento dos outros dois alvos, que são cearenses, ainda carece de detalhamento. Os investigadores esperam conseguir mais elementos de provas com as apreensões de equipamentos.

Em entrevista coletiva realizada ontem, 8, foi informado que a própria Seplag identificou a invasão, ocorrida no primeiro semestre de 2023, e reportou o fato à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Não há indícios de participação de servidores da Seplag no crime.

Conforme o delegado Edvando França, diretor do Departamento de Inteligência (DIP), da PC-CE, o suspeito preso era uma pessoa "muito versada" e "muito conceituada" no ambiente cibernético. Ele já havia exercido cargos de alto nível em órgãos públicos e privados, tendo chegado, inclusive, a ser analista desenvolvedor pleno do Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Atualmente, o suspeito trabalhava como free lancer. Ele foi preso por policiais civis cearenses em um hotel de alto padrão, que contaram com o apoio de policiais civis goianos. Com o alvo, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e um carro esportivo, uma BMW avaliada em aproximadamente R$ 250 mil.

As investigações prosseguem, já que há indícios de que o grupo teria praticado golpes semelhantes em outros estados. Eles estariam "atentos" a outras folhas de pagamento de servidores do Nordeste, como Sergipe e Alagoas, afirmou França. As vulnerabilidades exploradas pelos criminosos também são apuradas, a fim de que as estruturas cibernéticas dos órgãos públicos cearenses sejam reforçadas, afirmou o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutiérrez, que também participou da coletiva. (Com informações de Gabriel Damasceno/Especial para O POVO).