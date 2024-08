Mais de 500 agentes vão reforçar segurança e mobilidade na Caminhada com Maria

Foto: Matheus Souza Plano operacional da Caminhada com Maria 2024 foi divulgado nesta quinta-feira, 8, em coletiva de imprensa

Ao todo, mais de 500 agentes das forças policiais, bombeiros e trânsito deverão garantir a tranquilidade da 22° edição da Caminhada com Maria, festa que celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. O evento católico será realizado no próximo dia 15, data dedicada à santa. Os detalhes de organização, segurança e mobilidade foram divulgados nessa quinta-feira, 8, em coletiva realizada na Faculdade Católica da Capital.

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) disponibilizará 256 policiais para cobrir os arredores de todo o percurso, desde o Santuário do bairro Conjunto Nova Assunção, Vila Velha, até a Catedral. Os agentes estarão a pé, a cavalo, em carros e motocicletas no perímetro do evento, nas estações de metrô e nos terminais de ônibus da Cidade.

Os trabalhos começam às 6 horas da manhã do dia 15, na região do Vila Velha, com policiamento que acompanhará toda a procissão. Na Catedral, o incremento começa por volta das 16 horas de quinta-feira e vai até a madrugada de sexta-feira, 16.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuará com duas equipes, uma fixa na Catedral, e outra que acompanhará a Caminhada. Durante o percurso, estarão presentes equipes com bombeiros para eventuais sinistros. Cerca de 180 socorristas e oito ambulâncias disponibilizadas pela organização do evento e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estarão no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestará auxílio nas áreas próximas aos percursos com duas viaturas.Na área de mobilidade, a operação começa às 6 horas, com bloqueio nos arredores do Santuário e da Catedral. A partir das 13 horas, a avenida Leste-Oeste, da Ponte da Barra do Ceará até a avenida Senador Robert Kennedy, estará interditada para a concentração e início da caminhada.

Ao todo, 200 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), vão orientar os motoristas sobre os desvios necessários na região. Uma das recomendações é que os fiéis utilizem o transporte público ou alternativo para se deslocar até o local, evitando carros e motos próprios, que precisem ser estacionados.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) destacará 38 veículos para o transporte até o evento entre as 6 horas da manhã de quinta e o final da coroação. Serão ônibus saindo do Terminal do Papicu, quatro do Terminal da Messejana, oito do Terminal da Parangaba, dez do Terminal do Siqueira e 13 do Terminal do Antônio Bezerra.

Festejos da Caminhada com Maria

As novidades desta edição começaram semanas antes da procissão, com a realização do Angelus Solidário, no anfiteatro da Beira-Mar, no último sábado, 3. O show abriu os festejos de Nossa Senhora da Assunção na Cidade, que neste ano devem ser ampliados para outros espaços e públicos.

“A Caminhada com Maria é uma caminhada que nós desejamos que seja uma manifestação de fé, é uma caminhada onde esperamos que todos possamos nos dedicar, e é uma caminhada aberta, portanto todos, sem exceção, estão convidados”, pontuou o arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

Com 12 quilômetros (km) de extensão, desde a saída no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a coroação da santa na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, a procissão contará com cerca de três mil voluntários à disposição do público.

A expectativa é de que o público deste ano supere o número de participantes da última edição, que atingiu mais de um milhão de devotos. As transmissões via internet, rádio e televisão também estão mantidas, herança dos festejos realizados durante a pandemia de Covid-19.

Eventos pré-procissão buscam estender a vivência dos fiéis com o festejo

Além do Angelus, outros dois eventos antecedem a Caminhada do dia 15 de agosto, a Pedalada com Maria no domingo, 11, e a Caminhada Musical na quarta-feira, 14. De acordo com o padre Antônio Francileudo, integrante da organização do evento, as novas atrações buscam aprimorar e diversificar a experiência do público.

“Nosso propósito é que a Caminhada se torne uma cultura. Uma cultura de uma experiência de fé. A gente não pode deixar que a devoção e a Caminhada com Maria se restrinjam a um evento pontual do dia 15. Nosso propósito é gerar uma cultura de experiência de fé, de devoção à Nossa Senhora, que leva ao comprometimento”, explica o padre.

Na Pedalada, com concentração às 15h30min de domingo, 11, são esperados mais de 300 ciclistas. O itinerário começa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, passa pelo Santuário de Nossa Senhora da Assunção e se encerra na Catedral de Fortaleza.

Os interessados em participar podem se inscrever entrando em contato com a Arquidiocese de Fortaleza pelos perfis no instagram @arquidiocesefortaleza e @caminhadacommariaoficial.

Na quarta-feira, 14, véspera da procissão, Caminhada Musical terá shows de Suely Façanha, Ticiana de Paula, Irmã Kelly Patrícia, Irmã Maria Rachel e Irmã Maria Joana, do Instituto Hesed, Babi Maria e Thais Nara, do Grupo Entretons, além dos padres Ivan Souza e Josileudo Queiroz. O evento começa as 18 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.