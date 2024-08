Investigado por administrar site de conteúdo sexual infantil é alvo de operação

Foto: Thays Maria Salles Imagem de apoio ilustrativo: sede da Polícia Federal em Fortaleza, Ceará

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã dessa sexta-feira, 9, em Fortaleza, contra um homem investigado por armazenar e compartilhar conteúdo sexual infantil. O alvo é suspeito de administrar um site com os abusos de crianças e adolescentes.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, as investigações foram iniciadas no Rio de Janeiro, para o cumprimento de mandados contra os responsáveis pelo sítio na internet. No decorrer das investigações, foi identificado que um dos administradores do endereço eletrônico ilícito reside no Ceará.

Ainda de acordo com a PF, a operação busca interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de Inquérito Policial. Com o suspeito, foram apreendidos um celular e um computador.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente, com penas somadas de até dez anos de reclusão.

O material apreendido será analisado pela PF para identificar novos crimes cometidos pelo suspeito e se houve participação de outras pessoas na veiculação das imagens.



De acordo com a PF, o cumprimento do mandado faz parte da operação "Inocência Protegida IV", que busca a segurança das crianças e adolescentes.