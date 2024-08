Quatro empresários cearenses estão entre as vítimas de queda de avião no interior de SP

Foto: Reprodução Twitter Avião transportava 62 pessoas

Um avião bimotor caiu na tarde dessa sexta-feira, 9, na região de Vinhedo, no interior de São Paulo, e resultou na morte de todas as 61 pessoas que estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes. Pelo menos quatro cearenses estão em meio as vítimas do acidente aéreo, cuja causa ainda é investigada. Em razão da tragédia, que abalou o Brasil, o Governo Federal decretou luto oficial de três dias no País.



Conforme Voepass Linhas Aéreas, responsável pelo avião, aeronave é uma turboélice de passageiros modelo ATR-72 e havia saído de Cascavel (PR), com destino a Guarulhos (SP). Máquina comporta até 68 pessoas e no momento da queda voava com 61, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes.

À EPTV, a Polícia Militar informou que recebeu o chamado da ocorrência às 13h28min de ontem. Logo depois do acidente começaram a circular nas redes sociais as imagens, registradas por populares que presenciaram a cena, do momento em que a aeronave faz uma curva brusca e cai em um área residencial.

Na gravação é possível ver a presença de fogo após a queda. Entre as pessoas que estavam a bordo haviam quatro empresários cearenses, identificados como Wlisses Oliveira e Regicláudio Freitas, sócios de uma empresa de construção em Limoeiro do Norte; e Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula.

Eles participaram de uma convenção do ramo da construção civil no Paraná. Wlisses Oliveira morava no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Já Regicláudio vivia em Limoeiro do Norte. Além de sócios, eles representavam outra empresa do ramo de pisos no Estado e tinham outros negócios.

Thiago Almeida Paula era de Fortaleza, mas morava há anos em Mossoró (RN) e deixou esposa e uma filha de nove anos. Já Raphael Bohne era empresário da R Bohne Representações Ltda, localizada no bairro de Fátima, na Capital cearense. Ele representava comercialmente várias marcas de material de construção.

Em coletiva virtual feita ontem à noite, Eduardo Busch, CEO da VoePass, informou que a empresa está prestando apoio aos familiares de todas as vítimas e busca esclarecer, "o mais breve possível", o motivo que teria provocado a queda da aeronave. "Estamos consternados e extremamente impactados", disse.

Representante destacou que todos os tripulantes eram experientes e frisou que ainda "é muito cedo" para apontar a causa do acidente, mas que "nenhuma hipótese" pode ser descartada. Ele também garantiu que a aeronave andava conforme a legislação e que ainda faria cerca de uma a duas viagens ontem.

Marcel Moura, Diretor de Operações da empresa área, frisou, na coletiva de imprensa, que o avião passou por manutenção de rotina na noite dessa quinta-feira passada e não apresentou nenhum problema técnico. Na ocasião, ele não chegou a descartar que o acúmulo de gelo nas asas da aeronave possa ter causado a queda, destacando que o ATR possui "sensibilidade" ao acúmulo de gelo por operar em altitudes mais baixas.

Contudo, o diretor afirmou que o sistema de degelo estava em pleno funcionamento quando foi realizada a checagem da aeronave, reforçando que "nenhuma hipótese é descartada".

Ainda ontem, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que o avião não fez nenhuma comunicação de emergência antes do acidente: “Não houve comunicação por parte da aeronave com órgãos de controle se haveria uma emergência", disse em entrevista coletiva o chefe do Cenipa, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, ressaltando que as informações ainda são prematuras.

O acidente trouxe comoção ao País e levou órgãos e personalidades a se manifestarem publicamente, como o Governo Federal, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava em uma solenidade de lançamento da Fragata Tamandaré, em Santa Catarina, quando recebeu a notícia do acidente.

Ele comunicou a ocorrência para o público presente e pediu um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do acidente. Momentos depois, mandatário decretou três dias de luto oficial em todo o Brasil, sinalizando que o ato é um ‘sinal de pesar’ pelas vítimas do desastre aéreo.

Conforme Força Aérea Brasileira (FAB), este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas registrado no País desde 2007, quando uma aeronave da TAM caiu em São Paulo, vitimando 199 pessoas. (Com informações de Jéssika Sisnando, Luiza Vieira/Especial para O POVO e Agência Estado)

Amigo relata que empresário tinha planos de ir ao jogo do Fortaleza hoje

Os empresários cearenses Wlissses Oliveira, Regicláudio Freitas, Raphael Bhone e Thiago Almeida Paula estavam entre as vítimas do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na tarde dessa sexta-feira, 9. Ao todo, 61 passageiros estavam a bordo da aeronave ATR-72, da empresa VoePass.



De acordo com o barbeiro Guilherme Júnior, amigo de infância de Wlisses, ele e Regicláudio eram sócios de uma loja de construção em Limoeiro do Norte, distante 198,88 km de Fortaleza, e viajavam a trabalho. Ele conta que Wlisses planejava ir ao estádio para assistir o jogo do Fortaleza Esporte Clube (FEC), na Arena Castelão, neste sábado, 10, Criciúma, pela Série A, quando voltasse da viagem.

"Ele veio fazer o serviço de corte da barba e das unhas, e falou que ia viajar para uma convenção no Paraná. Ele torce Fortaleza e disse que ia voltar para ver o jogo, me fazendo inveja, porque eu ia estar trabalhando. Era um cara muito bom, tinha quatro filhos, casado... eu tô aqui mesmo sem chão, não sei nem como vou encarar essa situação", lamenta Guilherme Júnior. Os filhos do empresário têm 21 anos e 11 anos, além do casal de gêmeos de dois anos. A página da loja de construção em Limoeiro do Norte publicou uma foto de luto.

"Eu queria que fosse mentira. Era um cara novo, cheio de planos, de vida, um empresário, trabalhava no ramo de pisos e cerâmica. Eu não sei nem o que dizer", descreve o amigo.



Darcilio Dutra, tio de Wlisses, relata que a família está abalada e tenta resolver questões sobre a ida de parentes a São Paulo para o reconhecimento do corpo.

Também amigo da vítima, o jornalista Amadeu Maya relatou que Wlisses morava no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Regicláudio Freitas morava em Limoeiro do Norte. Todos os amigos e familiares estão consternados. Raphael Bhone tinha uma empresa na Parquelândia, e Thiago Almeida Paula morava em Mossró (RN).

Especialista diz que o modelo dispõe de duas caixas pretas

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o graduado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Adalberto Febeliano, explicou que o modelo da aeronave é "extremamente seguro" e que possui velocidade menor em comparação aos aviões a jato, por esse motivo é mais utilizado em rotas regionais.

Ainda conforme Adalberto, o prazo para que as causas do acidente sejam identificadas não podem ser previstas, tendo em vista que as respostas "dependem da complexidade da investigação".

"Temos bastante imagens do avião, é um local de fácil acesso, temos bastante informação, eu esperaria que a investigação fosse relativamente rápida, mas eu não posso dar nenhuma previsão porque os fatores são bastante complexos", seguiu.

"Os aviões desse porte têm duas caixas pretas como a gente costuma comentar, uma é um gravador de voz de cabine e outro gravador que grava a potência dos motores, altitude do avião e velocidade. A existência desses dois gravadores facilita bastante as investigações", afirmou o especialista em aviação.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo é turboélice com 74 assentos. A aeronave é fabricada pela ATR, sediada na França, considerada uma das maiores fabricantes de aviação do mundo.

O modelo dispõe de 27 metros de comprimento e de envergadura, além de uma autonomia de voo de 1.324 quilômetros (Luiza Vieira/Especial para O POVO)