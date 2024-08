53 cidades cearenses receberão a caravana UFC 70 Anos

Foto: Joakim Santos/Especial para O POVO PARTICIPANTES da Caravana UFC 70 Anos saíram da Reitoria da UFC, no bairro Benfica, em Fortaleza

Partiu de Fortaleza na manhã de ontem, 11, a caravana UFC 70 Anos. O projeto, uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará, o Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR), celebra o aniversário da instituição de ensino percorrendo mais de 50 municípios do Estado.

A cerimônia de início da caravana ocorreu na reitoria da Universidade, no bairro Benfica, na Capital. O evento contou com apresentação musical do grupo Acadêmicos da Casa Caiada.

O diretor corporativo do O POVO, Cliff Villar, pontuou que, com a caravana, a instituição "abraça" o Estado.

Já a vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, lembrou que a iniciativa representa "um presente" do O POVO à instituição. Quando questionada por Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO, sobre o que a UFC desejaria para o aniversário, Diana respondeu "que a Universidade volte ao colo do povo cearense".

Caravana UFC 70 Anos percorrerá diferentes partes do Ceará

Ao todo, 53 cidades estão no roteiro da caravana. O projeto é dividido em duas equipes: a expedição Atlântica fará um trajeto pelo litoral cearense e a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), enquanto o grupo Sertão percorrerá o interior do Estado.

Serão feitas uma série de viagens. A primeira equipe visitará o Litoral Leste, voltando à Capital em 21 de agosto. Em seguida, percorrerá o Litoral Oeste, retornando em 7 de setembro, com um último trajeto, pela RMF, finalizando em 21 de setembro.

Já a Trupe Sertão terá sua primeira parada na cidade de Quixadá, onde também há um campus da UFC. Além de Quixadá e Russas, os outros três municípios que possuem estrutura de campus da UFC – Crateús, Sobral e Itapajé – também receberão a visita da Caravana.

Há uma parada em Fortaleza em 14 de setembro, e uma rota pelas serras encerrando também em 21 de setembro.

Ônibus da Caravana UFC 70 Anos, parceria entre Universidade Federal do Ceará e Grupo de Comunicação O POVO Crédito: Joakim Santos/Especial para O POVO

Participam da caravana estudantes e pesquisadores da UFC, além de jornalistas e fotógrafos do O POVO.

O material produzido pelas expedições poderá ser visto no site da caravana, que pode ser acessado clicando aqui, e pelas redes sociais da UFC. Os perfis da Universidade também receberão sugestões de locais a serem visitados pela caravana.

Haverá boletins diários com conteúdo jornalístico sobre a Caravana tanto na rádio Universitária FM 107,9 quanto na rádio O POVO CBN. Na FM Universitária, os boletins irão ao ar no programa Almanaque, apresentado por Nelson Augusto, de segunda a sexta-feira, às 18h.

Cidades que receberão a caravana UFC 70 Anos