Posto da Praia do Futuro é o 13ª entregue pela saúde de Fortaleza

Foto: Matheus Souza POSTO Fátima Maria Quezado Fernandes fica na Praia do Futuro

Todos os 16 novos postos de saúde anunciados em abril do ano passado estão concluídos, conforme a Prefeitura de Fortaleza. A informação foi dada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Galeno Taumaturgo, durante a entrega do posto Fátima Maria Quezado Fernandes, no bairro Praia do Futuro, na manhã desta terça-feira, 13.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte de um pacote de investimentos orçado em R$ 130 milhões, divulgado pela Prefeitura no aniversário de 297 anos da Capital. Além dos 16 novos postos, o plano também previa a reforma de 96 UBS e a requalificação total de outras oito até o final deste ano.

Também foram previstas a reestruturação das seis Unidades de Pronto (UPAs) municipais, a inauguração de nove farmácias polo, o lançamento de quatro novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a convocação de 89 médicos.

Com a inauguração da UBS da Praia do Futuro, 13 dos 16 postos anunciados estão em funcionamento. Outros três, nos bairros Cajazeiras, Planalto Vitória e Cidade Jardim II, devem ser entregues até setembro.

Dos oito postos a serem requalificados, quatro foram concluídos. Entre as reformas, 30 das 96 obras previstas foram finalizadas.

De acordo com a SMS, oito farmácias já foram entregues e a previsão é de que o número total aumente para 11, totalizando 26 em Fortaleza.

Posto de saúde na Praia do Futuro deverá beneficiar 10 mil pessoas

Após seis meses em obras, o posto de saúde Fátima Maria Quezado Fernandes iniciou suas atividades nesta terça-feira. Com atendimento médico, farmacêutico, ginecológico, entre outras áreas da atenção primária, a unidade deverá beneficiar 10 mil moradores da região.

O pedido dos moradores para a construção de um posto de saúde na Praia do Futuro se estende desde 2002. Durante mais de 20 anos, a população do local precisou se deslocar para unidades em outros bairros, causando desconforto e superlotação.

“Era essa peleja. Tem dias que você tem dinheiro para o ônibus, tem dia que você não tem. Muitas vezes o pessoal aqui ia a pé para o Frei Tito [posto a 3km do bairro], porque não tinha [dinheiro] para o ônibus”, afirma Fátima Cavalcante, moradora da Praia do Futuro há 47 anos, que comemora a conquista popular.

“Agora nós estamos bem próximos [do posto], não precisamos mais pegar ônibus, o posto me parece de excelente qualidade… muito bom”, acrescenta.

Confira imagens do novo posto:

Com 134 postos somados, Fortaleza deverá atingir 80% de cobertura na atenção primária, de acordo com a administração da pasta. Para Galeno, o principal fator das entregas é o funcionamento imediato dos equipamentos.

“A unidade, quando nós entregamos, começa efetivamente a funcionar. Isso é de uma importância muito grande, porque não basta inaugurar e não basta fazer o prédio bonito, ele tem que funcionar”, conclui o secretário.