Vapt Vupt da Messejana ganha sala sensorial para pessoas com autismo

Foto: Matheus Souza SALA sensorial do Vapt Vupt de Messejans conta com objetos específicos

O Vapt Vupt do bairro Messejana, Em Fortaleza, inaugurou nessa terça-feira, 13, uma sala sensorial para pessoas com autismo. O ambiente adaptado deve ser utilizado caso os estímulos visuais e auditivos do serviço causem estresse. Salas serão replicadas em outras unidades. Até setembro, Vapt Vupt do Antônio Bezerra também este tipo de equipamento.

A sala conta com luzes mais baixas, tapete emborrachado, mesa de atividades, quadros sensoriais, bolas suíças (conhecidas como bolas de pilates) e bancos de variados tamanhos. O espaço deve atender crianças, adolescentes ou adultos com autismo.

Vapt Vupt disponibiliza abafadores de ruído para pessoas autistas em atendimento

Um dos primeiros usuários da sala foi José Felipe, 7. A mãe dele, Jeiskele Muniz, 37, explica que o filho estava estressado e conseguiu se distrair na sala sensorial. Ele é uma criança com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

“A gente estava na fila e ele já quis se desregular, por conta do barulho, da movimentação, ele não gosta”, explica. A situação é comum em diversos locais onde a mãe precisa levar José para atendimentos.

Sandra Maria Andrade, 46, também achou a ideia interessante para o neto, Pedro Vitor, 5. Ela foi ao equipamento solicitar a emissão do registro geral (RG) da criança. “É bom para eles. Ele não gosta muito de barulho e de multidão. Tem hora que ele se zanga e não quer saber de nada”, conta.

De acordo com a coordenadora de planejamento e gestão do Vapt Vupt, Vanessa Ramos, a ideia da sala partiu da observação desse público no momento do atendimento.

“A gente identificava uma dificuldade do público autista na hora de coletar digital ou foto para identidade, isso agitava muito eles e desregulava bastante. A gente precisou pensar em uma solução para acomodar essas pessoas”, explica.

Salas sensoriais serão implementadas em todos os Vapt Vupts

A secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, afirma que a sala será implementada em todos os Vapt Vupts do Estado. Até setembro, o modelo deverá ser replicado nas unidades do bairro Antônio Bezerra e das cidades de Juazeiro do Norte e Sobral.

Os profissionais das unidades também receberão treinamento para atender o público autista e recomendar o uso da sala a quem estiver precisando. “Aqueles que trabalham principalmente no atendimento, para atender de forma especializada, entendendo cada especificidade de pessoas que chegam até esse espaço”, diz Onélia.

Os Vapt Vupts disponibilizam ainda abafadores de ruídos para pessoas com autismo. Vanessa relata que os aparelhos são requisitados pela população ou oferecidos pelos atendentes.

Ao todo, as unidades têm média de 108 atendimentos diários a pessoas com autismo, sendo 18 em cada um dos seis Vapt Vupts, conforme a SPS.