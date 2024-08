Duas mulheres e uma criança morrem após colisão entre carro e VLT

Foto: FERNANDA BARROS O carro, modelo Toyota Yaris sedan, ficou completamente destruído no acidente

Uma criança do sexo masculino e duas mulheres morreram após um acidente envolvendo um carro e um vagão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no bairro Vila União, em Fortaleza, na manhã de ontem, 15. As vítimas estavam dentro do automóvel com mais duas pessoas, que foram retiradas com vida das ferragens.

Conforme O POVO apurou, morreram: Maria Auricelia Alves de Medeiros, de 38 anos, Maria de Fátima, 72, e Enzo Alves Dantas, 6. Já as vítimas resgatadas foram identificadas como Francisca das Chagas, de 82 anos, e Aurilene Alves de Medeiros, de 40. Não houve feridos entre os passageiros do VLT.

Em nota divulgada ontem, a gestão do Metrô de Fortaleza (Metrofor) informou que o carro teria avançado sobre a via férrea no momento da passagem do trem, entre as estações Borges de Melo e Vila União. O informe também destaca que "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente" - apesar de moradores da área próxima apontarem o contrário.

"Já houve vários acidentes aqui, a cancela não funciona. Os dois sinais também não funcionam. Tem dia que a cancela cai de uma vez e passa o dia todinho, a gente precisa ir lá e quebrar aquele cano (para ajeitar)", conta Robério Abrantes, morador do bairro no trecho do acidente.

José Amorim da Silva Cruz, também morador, descreve que a cancela "estava no prego há um tempo já. A motorista confiou e não ouviu o trem buzinando".

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 11h20min para atender a ocorrência. Tallys Lima, tenente-coronel da instituição, contou que após a chegada do salvamento ao local foi preciso acionar outras guarnições, como a de combate a incêndio, devido a complexidade da colisão.

No geral, havia cinco pessoas dentro do automóvel, um Toyota Yaris sedan, sendo quatro mulheres e uma criança do sexo masculino. Conforme relato do oficial dos bombeiros, parte do carro ficou embaixo do VLT e as ferragens retorcidas, mas o resgate conseguiu retirar todas as vítimas do acidente.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transportaram Francisca das Chagas e Aurilene Alves, as passageiras do carro sobreviventes da colisão. Já os corpos de Maria Auricelia Alves, Maria de Fátima e Enzo Alves, que morreram no local, foram retirados das ferragens posteriormente, às 13h12min.

"A guarnição do salvamento 05 chegou primeiramente e começou os trabalhos e conseguiu retirar as duas com vida e continuou o trabalho para cortar as ferragens e retirar as vítimas e retirar as que estavam dentro do veículo", contou o tenente-coronel Tallys Lima.

A Metrofor opera cinco sistemas metroviários e quatro possuem cruzamento com ruas e avenidas. No geral, são 75 cruzamentos presentes nas linhas Oeste, Nordeste, VLT de Sobral e VLT do Cariri, pontos que já registraram outras colisões do tipo.

Até então, o acidente mais recente no sistema metroviário havia sido registrado no dia 25 de julho, no Crato, quando um trem bateu em uma barreira de proteção e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Conforme o Metrofor, o veículo envolvido deveria parar seu trajeto na estação, mas acabou colidindo.

Em 2023, uma outra ocorrência desse porte foi registrada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, quando uma caminhonete colidiu com um trem do VLT. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Também há registro de uma colisão entre um automóvel e um VLT em 2022, em Fortaleza, ocorrência que não deixou feridos. Em setembro de 2019, um acidente entre dois trens deixou 38 pessoas lesionadas na Capital. Cerca de um mês depois, um caminhão e um trem do VLT colidiram em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. (Com informações de Sara Oliveira, Jéssika Sisnando e Fernanda Alves, da rádio O POVO CBN)