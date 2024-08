Para diretor-geral da PF, nova sede do órgão no Ceará permitirá avançar no combate ao crime organizado

Foto: Matheus Souza Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, no lançamento da pedra fundamental da nova sede da PF no Ceará

As obras da nova sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Ceará (PF) foram oficialmente iniciadas nesta quarta-feira, 14, no bairro de Fátima, em Fortaleza. A nova estrutura, conforme o diretor-geral da Polícia Federal (DPF), Andrei Augusto Passos Rodrigues, dará mais qualidade para os servidores e irá permitir avanço no combate ao crime organizado.

A nova estrutura vai reunir todas as unidades da PF dispersas em outras áreas da Cidade e concentrar os serviços em um só local. “Com esse caminho temos mais qualidade e melhor ambiente de trabalho”, disse Andrei. O superintendente regional da PF no Ceará, delegado José Antônio Simões de Oliveira Franco, também destaca que o novo espaço será uma forma de avançar no combate ao crime no Estado.

Ele afirma que as novas instalações e equipamentos vão resultar em investigações mais qualificadas, por exemplo. “O Ceará se posiciona hoje frente ao crime organizado de maneira integrada e essas novas instituições, esses novos prédios, vem auxiliar esse nosso trabalho”, disse o superintendente.

A nova edificação está posicionada ao lado da Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, que reúne as sedes das forças de segurança do Estado, como a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Centro Integrado de Inteligência e Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

“Não há como nós vencermos o crime organizado se não for de maneira conjunto e integrada”, ressalta Andrei. O diretor-geral destaca que o crime organizado não tem fronteiras, tanto nacionais como internacionais. Andrei afirmou que a implantação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é um dos caminhos para combater esse cenário.

No último dia 9 de agosto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será discutida entre governadores, os chefes dos poderes Legislativo e Judiciário e com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ser apresentada ao Congresso Nacional posteriormente.

O diretor-geral da PF ainda pontuou a representação brasileira no cenário internacional de combate ao crime. Em junho passado, o delegado da PF Valdecy Urquiza foi indicado para ser o próximo secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), com mandato até 2029. “Primeiro brasileiro, em cem anos de história da Interpol, a ser seu dirigente máximo”, destaca o diretor-geral da PF.

Na solenidade, também foi lançada a pedra fundamental da nova estrutura da PF, que marca o início da construção do edifício, sendo alocada dentro do novo espaço. Os novos espaços também buscam melhorar os serviços prestados de atendimento à população. O total de 50 R$ milhões foram investidos para a construção do novo prédio que deverá ser entregue em 2027.

Ao todo, a nova Superintendência contará com área total de mais de 15 mil m², com três edifícios interligados. Entre os espaços, haverá salas de treinamento com academia, tatame, vestiários, stand de tiro e mais de 300 vagas de estacionamento. É uma edificação que atende aos critérios de sustentabilidade, com usina de energia solar, eficiência energética nos equipamentos de iluminação e climatização, captação de água de chuva, entre outros critérios.

Além do lançamento do início das obras da nova sede da PF no Ceará, foi assinado o Termo de Anuência entre a Superintendência Regional da PF no Ceará e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), por meio do titular, Roberto Sá, para atuação supletiva às atividades da PF nos aeroportos regionais dos municípios de Aracati e Jericoacoara.

No evento, também foram depositadas cápsulas do tempo com mensagens e objetos dos servidores da PF para serem abertas no centenário do órgão federal no Estado, em 2044. “As mensagens são testemunhas de nossas lutas e nossas esperanças e aquilo que prezamos pela PF”, disse o superintendente regional da PF, delegado Franco. Ao todo, três instrumentos simbólicos foram colocados atrás da pedra fundamental na nova sede da PF, na Capital.



