Duas vítimas da queda de avião em Vinhedo são veladas nesta quinta, 15, no Ceará

Foto: Ana Rute Ramires WLISSES Oliveira era torcedor do Fortaleza

Os corpos de duas das quatro vítimas do Ceará que morreram na queda de avião em Vinhedo (SP) foram velados nesta quinta-feira, 15. Wlisses Dutra de Oliveira foi velado no Cemitério Jardim Metropolitano, em Coaçu, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Cerimônia, que teve hino do Fortaleza, reuniu amigos, familiares e colegas do segmento da construção civil que encheram o mausoléu do cemitério.

O sepultamento de Regiclaudio Rodrigues de Freitas deve acontecer nesta sexta-feira, 16, às 9 horas, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Quixeramobim, a 212,24 quilômetros (km) da capital cearense. O velório foi realizado no Centro de Velório Afagu, no Centro de Limoeiro do Norte.

Os familiares de ambos aguardavam, desde o início desta semana, pela liberação da Perícia Forense. As vítimas eram proprietárias de uma loja de materiais de construções, localizada em Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza.

Corpo de cearense vítima de acidente aéreo é identificado através do material genético da mãe; ENTENDA

Darson Sampaio, 46, representante comercial e amigos das vítimas, foi ao velório de Wlisses. "Tá todo mundo muito comovido. Estão de comitiva mesmo se despedir dos amigos. Lá [no velório de Regicláudio] tá cheio de representante comercial, de empresários da capital, o pessoal do nosso segmento que é da construção civil. Tá todo mundo indo pra lá, se dividindo um pouco pra se despedir dos dois", comentou.

Mausoléu do Cemitério Jardim Metropolitano reuniu familiares e amigos de Wlisses Oliveira Crédito: Ana Rute Ramires

"Eu tinha mais conhecimento do Ulysses e do Raphael Bohne, que atuavam muito aqui na capital, e é isso, essa situação de a gente se colocar no lugar do outro, né? E entender um pouco da dor da família, porque a gente como amigo, a gente sente muito, imagina quem está passando por isso na família. Mas eram duas pessoas muito éticas, muito família,

O empresário Wellington Junior, 38, era amigo de Wlisses desde a adolescência e padrinhos dos filhos dele. "Ele era uma pessoa muito importante na minha vida. Depois do meu irmão, era ele. A gente vivia as finais de semana juntos. Era ele na minha casa, eu na casa dele. A gente, sempre que podia, se juntava, passeava", compartilha.

Segundo o barbeiro Guilherme Júnior, amigo de infância de Wlisses, o empresário planejava ir ao estádio assistir ao jogo do Fortaleza Esporte Clube (FEC), na Arena Castelão, no sábado, 10, quando voltasse da viagem.

Os outros cearenses vítimas da tragédia são Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula. Além deles, uma médica tinha relação com o Ceará. Arianne Risso, de 34 anos, morou em Fortaleza e possuía parentes na capital do Ceará. A médica voltaria a residir em Fortaleza no próximo dia 28. Ela viajava para participar de um congresso de oncologia.

Familiares forneceram material genético

O trabalho de resgate dos corpos das 62 vítimas do acidente aéreo, incluindo piloto e copiloto, levou 29 horas e terminou no último sábado, 10. Todos os corpos, sendo 34 corpos masculinos e 28 femininos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo.

Familiares de cearenses, residentes e ex-residentes de Fortaleza vítimas do acidente de avião forneceram material genético e exames da arcada dentária para a identificação dos corpos. Os parentes viajaram para São Paulo.

Queda de avião: peritos usam 3 técnicas para identificação de corpos;