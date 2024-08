Fachadas são enfeitadas para a santa

Foto: Samuel Setubal FAMÍLIA de dona Dalcídia

Quem não pôde participar, ou preferiu celebrar o momento religioso em família, enfeitou a fachada de casa com adereços nas cores azul e branca e celebrou o dia de Nossa Senhora da Assunção vendo a caminhada da porta de casa.

Foi o caso da família de dona Dalcídia Morais, de 77 anos, que colocou uma imagem na sacada de casa e montou uma mesa com café, bolo e água.

"Há anos organizo tudo com o maior carinho. Na verdade, desde que começou a ter a caminhada, há mais de duas décadas. Moro no bairro há 60 anos e faço questão de reunir a família toda: filho, neto, minhas irmãs. É uma felicidade pra gente. É um agradecimento por todas as coisas que Deus concede para a nossa família".

"As pessoas veem, batem palma e tiram foto de nosso altarzinho simples, mas que a gente faz com todo carinho e amor", disse a matriarca.

Mais adiante, ainda na avenida Leste-Oeste, a família de Francisca Souza, 80, colocou a imagem junto a uma caixa de som que reproduzia uma rádio católica.

"Eu me emociono quando falo da Caminhada, porque é sobre a fé. Fé que a gente tanto precisa para enfrentar esse mundo de coisas tão terríveis", disse Patrícia Souza, 43, filha de dona Francisca.