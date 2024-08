Vítimas eram da mesma família e voltavam da praia

Foto: FERNANDA BARROS O carro, modelo Toyota Yaris sedan, ficou completamente destruído no acidente

As cinco pessoas vítimas do acidente entre um carro e um VLT nesta quinta-feira, 15, eram da mesma família e voltavam da praia. A informação é de um familiar deles. Colisão deixou duas mulheres e uma criança do sexo masculino mortas.

Enzo Alves Dantas, de 6 anos, sua avó, Maria de Fátima, 72, e a irmã da motorista, Maria Auricélia Alves de Medeiros, 38, morreram na colisão. Segundo um parente das vítimas, a família chegou a fazer publicações na Internet brincando na praia antes do acidente.

Entre os sobreviventes estão a outra avó de Enzo, Francisca das Chagas, e a mãe da criança, Aurilene Alves de Medeiros. Francisca foi socorrida e passaria por cirurgia, pois quebrou o fêmur e o quadril. Já Aurilene quebrou a perna e também foi hospitalizada. Ela perdeu a mãe, a irmã e o filho de seis anos.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um procedimento policial foi instaurado no 34º Distrito Policial (Centro), unidade plantonista. Haverá tomada de depoimentos para elucidar as circunstâncias do acidente.