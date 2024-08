Corpos das três vítimas de acidente entre carro e VLT são sepultados em meio à comoção

Foto: FÁBIO LIMA AS TRÊS VÍTIMAS eram da mesma família

Os corpos das três vítimas do acidente fatal que envolveu um carro de passeio e um trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foram sepultados ontem, 16, em meio à comoção. Familiares e amigos de Enzo Alves Dantas, 6, Maria Auricelia Alves de Medeiros, 38, e Maria Patrocínio Alves de Medeiros, 72, se reuniram no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza, para prestar as últimas homenagens.

Os primeiros momentos de despedida foram realizados ainda na casa da família, por volta das 9 horas. Logo após, já no cemitério, foram realizadas uma missa e o sepultamento dos corpos.

O POVO esteve presente no enterro e pôde acompanhar os momentos de comoção entre os entes queridos. Centenas de pessoas se dividiram entre a capela e os corredores do cemitério durante a despedida.

Entre as presentes esteve Aurilene Alves de Medeiros, 40, mãe de Enzo, irmã de Maria Auricelia e filha de Maria do Patrocínio. Ela conduzia o carro no momento da colisão com o VLT, sofreu lesões na perna, mas foi liberada pelo hospital para comparecer ao Parque da Paz.

Ela morava junto com a criança em uma residência do bairro Vila União, onde também vivem o esposo e a sogra.

Segundo informações de familiares, a outra sobrevivente, Francisca das Chagas, 82, teve complicações no quadro clínico e está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em um hospital particular da Capital.

Entre os momentos de dor dos parentes, foi possível ouvir diversas reclamações sobre a cancela do VLT, a qual moradores já haviam relatado o mau funcionamento ao O POVO. Durante a missa, pessoas próximas à família reforçaram a denúncia de que a sinalização do local é precária e gera riscos para a população.

A rádio O POVO CBN esteve presente no local do acidente durante a manhã desta sexta-feira e presenciou funcionários do Metrofor trabalhando no ponto da colisão. Nas primeiras horas da manhã, a cancela estava funcionando e o VLT trafegando no trecho normalmente.

De acordo com o Metrofor, a sinalização estava funcionando no momento do acidente.

Com informações da repórter Fernanda Alves, da rádio O POVO CBN