UFC vai treinar guias e bugueiros sobre a formação das falésias de Morro Branco

Um projeto do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) vai capacitar os guias de turismo e bugueiros, da Praia do Morro Branco, em Beberibe, para aprenderem a traduzir as informações sobre as falésias para os turistas em passeios guiados. A ideia é transformar a linguagem científica para a popular. Nesta semana, a Caravana UFC 70 anos passou por aquela praia,

O professor e pesquisador Daniel Rodrigues é um dos idealizadores do projeto. Seu interesse em popularizar as informações sobre as falésias de Morro Branco surgiu após ele e a esposa, que são de São Paulo e eram recém-chegados a Fortaleza, realizarem um passeio guiado pelo local. Logo tiveram a percepção de que os passeios guiados precisavam de mais conteúdo, principalmente sobre a riqueza geológica do local. As falésias de Morro Brancob são formações geológicas compostas por camadas de areia e argila que foram moldadas ao longo dos anos pela ação do vento e da água.

Após uma série de entrevistas e o mapeamento dos guias locais, Daniel Rodrigues organizou um curso planejado para que os guias de turismo das falésias de Morro Branco possam aprimorar seus conhecimentos sobre o local e esclarecer perguntas pontuais de turistas como por exemplo sobre como as falésias se formaram ou até mesmo sobre suas cores. O objetivo é que o curso comece a ser aplicado ainda este ano.

"O projeto beneficia os guias porque notamos que dentro do conhecimento deles, em relação ao que eles passavam para os turistas, faltava ter uma noção melhor de como se formaram o labirinto das falésias de Morro Branco e suas próprias cores. Eles não tinham uma noção exata quanto a isso. A nossa ideia foi ajudar com informações, já que estas estão entre as questões mais perguntadas pelos turistas”, afirma Daniel.

Nazareno Gama Monteiro tem 50 anos e há 15 trabalha como bugueiro no ramo. Ele se prepara para participar do projeto de treinamento da UFC. Além de bugueiro, diz que se vira nos 30 como guia de turismo. "Na realidade o nosso trabalho de bugueiro, a gente exerce também um pouco de guia de turismo, porque a gente conduz o pessoal através de um roteiro. E o pessoal que vem de fora não conhece a região, então o nosso trabalho de bugueiro também é de guia, porque a gente passa as informações, mostras as belezas, então a certo ponto somos seus guias", diz.

Nesses 15 anos como bugueiro e trabalhando diariamente, a renda apurada no mês dá para ajudar a família. Nazareno diz que conseguiu não apenas adquirir bens materiais, como também formar os dois filhos em um curso de graduação. "Consegui minha casa própria, já estou na segunda casa. Consegui formar meus filhos, dá para viver bem. Beberibe tem um potencial muito grande no turismo, nós temos 54 quilômetros de praia, então tem muito ainda a ser explorado", contou.

