Camilo e Elmano participam de 1º ato com Evandro; ministro atribui crítica a potencial de crescer

Foto: Fabio Lima O GOVERNADOR Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana se juntaram no Centro de Fortaleza para fazer corpo a corpo com eleitores

No segundo dia de campanha oficial, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas participam do primeiro ato de campanha ao lado do candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O trio do PT fez caminhada pelo Mercado Central, no Centro.

Eles chegaram no mesmo carro, com Camilo Santana dirigindo o veículo e Elmano no banco do carona. Evandro veio no banco de trás. Ao descerem, o trio foi cercado por apoiadores que pediam fotos. Apesar da multidão que se formou, eles seguiram lado a lado ao longo da agenda enquanto cumprimentavam comerciantes e quem passava pelo mercado.

Camilo e Elmano deixavam que Evandro caminhasse ligeiramente na frente, com o ministro ajudando a tirar fotos do trio e "apresentando" o candidato petista e a vice Gabriella Aguiar (PSD) em alguns momentos. Ex-presidente do time do Ceará, Evandro posou ao lado de um torcedor alvinegro e um apoiador do Fortaleza.

Camilo defendeu uma campanha "limpa" e "propositiva" e comentou a atitude do candidato a reeleição, prefeito José Sarto (PDT), que acusa Evandro de "covardia" e cobra vídeo na Assembleia Legislativa no qual o deputado apontou a preocupação com a família como justificativa para não assinar a CPI do Narcotráfico. Camilo diz que Evandro é alvo devido à perspectiva de conquistar eleitores.

Evandro e Elmano com aliados em ato de campanha no Mercado Central Crédito: Fabio Lima Evandro e Gabriella Aguiar em ato de campanha com Camilo Santana, Elmano de Freitas e outros aliados, como Luiz Gastão Crédito: Fabio Lima Elmano faz selfie durante ato de campanha com Evandro no Mercado Central Crédito: Fabio Lima Governador Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana em ato de campanha no Mercado Central Crédito: Fabio Lima

"É natural que, quando um candidato tem um grande potencial de crescimento numa eleição, os adversários comecem a atacá-lo. Mas sempre nossa postura foi de apresentar propostas à população de Fortaleza. Fortaleza não tá querendo briga, não tá querendo uma campanha de baixo nível, está querendo soluções", disse em entrevista ao chegar ao mercado.

Participam também a vice-governadora Jade Romero (MDB), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão (PSD), a senadora Augusta Brito (PT) e deputados do PT.

Equipamentos e turismo

Camilo falou da importância de revitalizar o Centro de Fortaleza e destacou equipamentos do governo dele, como Estação das Artes, Pinacoteca e o renovado Museu da Imagem e do Som (MIS) como lugares que se tornaram atrativos.

"É importante a praia, importante revitalizar a Beira Mar, importante a Praia do Futuro, mas é importante olhar outros equipamentos também, principalmente na periferia de Fortaleza".

Busca de parcerias



Evandro falou que, se eleito, irá revitalizar o Mercado Central e torná-lo mais atraente para turistas e também para a população de Fortaleza.

Destacou também o apoio que buscará de Governo do Estado e do Governo Federal, salientando a presença de Elmano e Camilo ao lado dele. "É uma parceria que vai além das relações", disse Evandro, anunciando que, se chegar à Prefeitura, irá "bater na porta" do Estado e da União em busca de apoio para projetos.