Banhistas driblam rajadas de vento para curtir a praia em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA NA PRAIA do Futuro, em Fortaleza, ventos variaram de 40 a 65 km/h

Entre segurar a canga, tirar o cabelo do rosto e impedir que o chapéu saia voando, os banhistas da Praia do Futuro curtiram o domingo, 18, de sol e vento forte. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já avisava que o fim de semana traria ventos de 40 a 65 km/h.

“Acho que prefiro com menos vento, tá demais”, reclamou Andreia Francisca, 39. O divertimento do filho de cinco anos teve de ser interrompido por causa do frio. Mesmo com a temperatura de 30°C, sair da água e dar de cara com a ventania só poderia ter esse efeito.

Sobre o assunto Saiba o que é a "temporada de ventos", período que atrai turistas ao Ceará

Já a filha de três anos da vendedora Samara Xavier Reis, 33, não parecia se importar com o vento. Ela corria para as piscinas naturais e para a mãe, que estava sentada na areia. “Vento já é cara de praia. Ajuda a amenizar o sol”, diz.

Samara Xavier decidiu ficar mais próximo da água, onde a areia é molhada, para não lidar com os grãos voando no rosto. “Se fosse na parte da areia fofa não teria condições de ficar.”

NA PRAIA do Futuro, em Fortaleza, ventos variaram de 40 a 65 km/h Crédito: FÁBIO LIMA Temporada de ventos na Praia do Futuro Crédito: FÁBIO LIMA Temporada de ventos na Praia do Futuro Crédito: FÁBIO LIMA

A família de Edder Emerson Soares, 46, brincava de futmesa com um desafio a mais: driblar a ventania. “Para jogar era melhor sem vento, de preferência. Mas tá tudo bem, o importante é estar tranquilo aqui”, disse ele, que estava conhecendo a Praia do Futuro pela primeira vez.

Carla Santiago, 57, turista do Rio de Janeiro, e a filha, Carolina Santiago, 37, usaram o vento para tirar fotos com a canga esvoaçante e registrar o último dia em Fortaleza. “O vento não irrita, refresca”, afirma Carla.

Temporada de ventos é boa para negócios

Para quem precisa do vento para o sucesso nos negócios, a temporada é essencial. Mesmo com o fim das férias, a venda de pipas do comerciante Alex Bezerra, 43, continua em alta. “Só tem que ter cuidado para o fio não quebrar, porque as pipas saem voando e enroscam nos coqueiros, e aí não tem como tirar”, conta.

Depois da quadra chuvosa, de fevereiro a maio, o Ceará tem uma diminuição das precipitações e uma tendência a ventos fortes e tempo seco. As rajadas de vento, que ocorrem de forma rápida e repentina, podem atingir até mais de 60 km/h.

LEIA TAMBÉM | Enem dos concursos: candidatos realizam exame do CNU neste domingo, 18

O fenômeno ocorre principalmente na região litorânea do Estado. A partir de setembro, as temperaturas também aumentam. No Litoral, a disponibilidade de umidade favorece temperaturas constantes. No Interior, as máximas são mais elevadas.



Nesta segunda-feira, 19, a previsão da Funceme é de continuação da estabilidade atmosférica, sem previsão de chuva e com o céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.