Candidatos de Fortaleza avaliam provas do CNU e compartilham expectativas

Um dos locais de maior concentração dos inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) na capital cearense foi na faculdade Uninassau, na avenida Aguanambi.

Uma das inscritas foi a analista de informações Fabíola Sobral. Ela é formada em Administração de Empresas. Fabíola conta que, para se preparar para o concurso, assistiu muitas aulas pelo YouTube. O objetivo: ser funcionária pública do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).



“Minha expectativa é que eu consiga entrar em um cargo público por conta da estabilidade e da remuneração”, avalia.

Inscritos avaliam provas do CNU

A servidora pública Larissa Farias também compareceu ao concurso e avaliou que a prova não foi difícil. “As questões foram bem voltadas para o nível prático. Não estava muito difícil. Gostei bastante. O nível da prova não estava nem muito baixo, nem muito alto”, disse.

Ela observou grande número de faltantes entre os inscritos, fato que considera positivo para o objetivo que almeja. E revela que estudou desde os dois primeiros meses após a publicação do edital do concurso.



Nívia Rodrigues também marcou presença no CNU. A universitária conta que não se preparou para o concurso como deveria. “Estava focando em outras coisas. Eu fiz mais por treino. Estou começando agora. Esse é meu primeiro concurso”. O objetivo de Nívea é ser funcionária pública.



Acadêmica de Nutrição, Sueli Cristina Rocha disse que não fez uma preparação específica para esse concurso, mas que vem estudando ao longo dos anos para conseguir uma vaga em algum órgão federal.

“Aproveitei os conhecimentos que adquiri ao longo dos estudos para esse concurso. Achei a prova um pouco difícil. O nível estava bem elevado. Mas procuro uma estabilidade financeira para que eu possa ir buscando meus outros objetivos”, considerou.

Outro que marcou presença no Concurso Público Nacional Unificado foi Pablo Felipe, estudante de Medicina Veterinária. “Eu comecei a estudar desde o ano passado de forma online. “Achei a prova boa, tranquila. A redação foi boa, mas eu fiz mais para testar. Foi experiência mesmo”.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o seu foco para trabalhar. Ele já passou em um concurso temporário do instituto, de onde já saiu, mas quer voltar para o órgão.



Estagiária da área de saúde bucal, Joise Mara também quer o IBGE como local de trabalho. Os estudos foram poucos, mas as expectativas são muitas. “Eu estava muito ocupada e não consegui estudar muito. Para mim a prova foi bem difícil. Se eu tivesse estudado mais, a prova teria sido bem melhor”.



Expectativas para o CNU

Caio Passos, acadêmico de Ciência de Dados na Universidade Federal do Ceará (UFC), também compareceu à Uninassau para participar do concurso. Caio relata que estuda para o CNU desde que ele foi anunciado.

Ele gostou da prova e diz que não sentiu dificuldade com o tema da redação. “As questões não eram muito fáceis, mas também não estavam difíceis”. Otimista, ele segue confiante que terá um bom resultado.



“Quando nos inscrevemos para o CNU, a gente se inscreve para vários cargos possíveis. Então me cadastrei para cerca de 18 deles. A maioria desses cargos como analista em comunicação”, acrescenta a jornalista e atriz Rosana Braga.

Ela pontua que não estudou o suficiente para o concurso e que suas expectativas não estão entre as mais altas. "No início eu ainda me empolguei um pouco mais para estudar, mas com o adiamento das provas, as minhas prioridades mudaram. Apesar de tudo, eu achei a prova muito acessível”, avaliou.