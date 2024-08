Enem dos Concursos teve abstenção de cerca de 50%, "dentro do previsto", afirma Esther Dweck

Foto: FÁBIO LIMA EM FORTALEZA, a Uninassau foi local de provas para o Enem do Concursos

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou em balanço preliminar do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado nesse domingo, 18, que a abstenção nas provas ficou alta, mas dentro do previsto pelo governo. Cerca de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para o concurso, mas por volta de 1 milhão fizeram as provas, ou seja, 50% de abstenção. São 6,4 mil vagas no serviço público federal em 21 diferentes órgãos.

Os dados fechados sobre o índice de comparecimento serão divulgados pelo ministério no fim do dia, mas a ministra assegurou que não houve "nada além do previsto".

"A abstenção nos concursos públicos é uma coisa alta; a gente viu isso recentemente no concurso do Banco Central, que teve uma uma taxa muito alta de abstenção mesmo sendo um concurso caríssimo", disse a ministra. Ela falou rapidamente com a imprensa após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao centro de monitoramento do concurso montado pelo Ministério da Gestão em Brasília.

Ela disse que muitas pessoas se inscrevem e acabam desistindo porque não conseguem se preparar a tempo. "Aqui em Brasília, por exemplo, 10% da população adulta se inscreveu, é uma quantidade expressiva", acrescentou.

Há outros fatores, segundo ela, como a tentativa de servidores de outras carreiras do serviço público tentarem uma oportunidade para ganhar mais, e desistirem. "A gente reconhece que os números não são baixos, mas quando a gente deu a oportunidade de desistir, pouquíssima gente desistiu, só 30.000 pessoas. São 2,1 milhões de pessoas aptas a fazer a prova", disse.

Em sua fala, Dweck disse que houve relatos de falta de luz no Rio de Janeiro, mas foram solucionados antes do início das provas e que os horários foram cumpridos como planejamento. O governo realiza a prova de maneira simultânea em 3,5 mil locais.

Temas das provas aplicadas

Os candidatos do CNU para vagas de nível superior precisaram responder uma questão dissertativa na prova. Cada bloco de concorrentes é equivalente a uma área de atuação e recebeu um tema diferente.

Mudanças climáticas, trabalho de gestantes em atividades insalubres, direitos humanos da população indígena e sistema penitenciário brasileiro foram alguns dos temas cobrados pela prova. A resposta deveria ser feita em um espaço de 30 a 45 linhas.

Confira o tema das dissertações de cada bloco de candidatos

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Teve como tema o Estatuto da Cidade

Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação

Abordou SQL e dados

Abordou SQL e dados

Abordou SQL e dados Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas

Reflexão sobre mudanças climáticas e a produção agrícola.

Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor

Trabalho da gestante e lactante em atividades insalubres.

Trabalho da gestante e lactante em atividades insalubres.

Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

População indígena e direitos humanos.

População indígena e direitos humanos.

Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação

Análise de três situações de descompasso orçamentário

Análise de três situações de descompasso orçamentário



Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública

Sistema penitenciário brasileiro e os direitos da população carcerária.

Sistema penitenciário brasileiro e os direitos da população carcerária.

Para as vagas de nível técnico e médio, os candidatos precisaram entregar uma redação sobre o papel da educação e do progresso científico na diminuição de desigualdades. Além disso, a prova exige a resposta de 20 questões objetivas durante a manhã e 40 no turno da tarde.

Já os concorrentes com ensino superior completo devem responder 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais pela manhã e 50 à tarde.

As provas da manhã tiveram início às 9 horas e foram finalizadas às 11h30min. A tarde, o teste começou a ser aplicado às 14h30min e terá fim às 17h30min. (Colaboraram Alexia Vieira e Ana Rute Ramires)

Veja o cronograma completo do Concurso Nacional Unificado (CNU)