Serviços de politraumatologia e urologia do HRSC podem realizar 700 cirurgias por mês

Foto: Divulgação Governo do Ceará SERVIÇOS de politraumatologia, urologia e novos leitos são inaugurados no HRSC

Os serviços de politraumatologia e urologia do Hospital Região do Sertão Central (HRSC), no município de Quixeramobim, distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza foram inaugurados nessa segunda-feira, 19. Com a implantação dos novos centros, a expectativa é de que sejam realizadas 700 cirurgias por mês na unidade de saúde.

Com atendimentos de traumatologia, neurologia, ortopedia, cirurgia vascular e bucomaxilo, o HRSC será responsável pela demanda de 20 municípios do Sertão Central cearense. O local também terá 10 novos leitos de UTI e 33 novos leitos de observação, totalizando 254 leitos na unidade.

Além dos benefícios aos moradores da região, os novos serviços deverão beneficiar indiretamente também os pacientes do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que tinha 30% da demanda oriunda do Sertão Central, bem como alguns hospitais de Fortaleza, que atendiam a moradores dessas localidades.

“É uma satisfação enorme saber que essas pessoas vão ser atendidas perto das suas casas, com toda humanização, e vão poder voltar para seu lar restabelecidas”, pontua a diretora presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pela gestão do HRSC, Virgínia Silveira.

Também passa a ser ofertado no HRSC o exame de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), utilizado para diagnóstico de doenças biliares. As inaugurações também incluem uma clínica médica especializada para atendimento de pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras especialidades da Medicina.

Com duas novas salas cirúrgicas, o Hospital chega a cinco salas para cirurgias, capazes de realizar até 20 a 25 procedimentos por dia. “Todos os casos de saúde da região do Sertão Central nós queremos que sejam resolvidos aqui e em parceria com nossa rede de atenção básica”, disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante a entrega do equipamento, que faz parte da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).



O HRSC passa a ter 100% de sua capacidade de operação. De acordo com a Sesa, cerca de 500 atendimentos devem ser realizados por mês no serviço de politrauma do Hospital, sendo cerca de 2.500 atendimentos até o fim do ano.

O diretor-geral da unidade hospitalar, Cristiano Rabelo, destacou que o objetivo agora é entregar “um serviço de excelência”. “Trazer mais esse serviço para a nossa região é um pedido antigo da população. Então, a alegria é da população geral, dos nossos pacientes, mas também dos funcionários”, comentou. Para a nova demanda, 300 novos profissionais estão sendo admitidos. “Temos a certeza que aqui será entregue um serviço humanizado e de excelência para a população cearense”, concluiu Cristiano.

Ainda de acordo com a Sesa, nos últimos dois anos foram entregues dois serviços de Oncologia especializada e dois serviços de politrauma para o interior do Ceará, nos hospitais regionais do Sertão Central e Vale do Jaguaribe. “Nosso objetivo e compromisso é que, cada vez mais, a gente amplie a atenção especializada, os atendimentos de alta complexidade, para todo o Estado do Ceará. É uma ampliação de atendimento, garantindo qualidade e humanização”, afirmou Tânia Mara Coelho, secretária da Saúde do Ceará.