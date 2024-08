Serviço de Verificação de Óbitos implanta serviço de remoção de corpos em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA QUATRO veículos farão o serviço de remoção dos corpos

O Serviço de Verificação de Óbito Dr. Rocha Furtado (SVO), localizado no bairro Messejana, em Fortaleza, implantou um novo serviço ontem, 21: o ‘serviço de remoção de corpos’, que vai disponibilizar veículos para levar o corpo de pessoas falecidas até a unidade, para a constatação dos diagnósticos de morte. O SVO, além disso, ganhou uma câmara fria, para a conservação dos cadáveres, e novos equipamentos médicos para a realização de necropsias.

"Nós estamos entregando um apoio após a morte para a população. São quatro veículos, que a gente chama Rabecão. Se uma pessoa da sua família morrer em casa, você pode acionar o SVO, que vai poder tanto dar o atestado de óbito quanto trazer o corpo para que a gente possa fazer uma [necrópsia], para identificar a causa real do óbito", destaca Tânia Mara, titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ela ainda ressalta que saber a causa da morte dos pacientes pode ajudar na construção de novas estratégias governamentais. "Saber a causa das mortes é extremamente importante para que a gente defina as políticas de saúde. Saber se as pessoas estão morrendo por infartos, AVCs ou alguma infecção que a gente não diagnosticou é importante para que a gente defina o perfil epidemiológico de morte e mortalidade do Estado do Ceará".

De acordo com Anacélia Gomes de Matos, diretora-geral do SVO, o equipamento tem, justamente, a missão de elucidar os casos de morte natural. Ou seja, saber a causa dos falecimentos. Em 2023, foram realizados quase cinco mil atendimentos, que geraram em torno de 2 mil necropsias. A instituição existe há 19 anos, desde 2005.

“A necropsia é um procedimento, exclusivo de médicos patologistas, que é como se fosse uma cirurgia. O médico abre o corpo e estuda órgão por órgão para tentar elucidar a causa daquele óbito. Às vezes acontece de um mal súbito ou tem alguns sintomas que o médico não consegue elucidar dentro do hospital e ele encaminha ao SVO para ter um estudo mais minucioso”, explica.

Há dez anos, o equipamento conta com o SVO Móvel, que vai até os domicílios de Fortaleza para emitir atestados de óbito, em casos de morte natural. O serviço de remoção, no entanto, é diferente. Ele leva o cadáver até a unidade para a realização dos procedimentos citados.

Antonio Silva Lima Neto, o Tanta, Secretário Executivo de Vigilância em Saúde, também destaca que a Sesa pretende levar equipamentos do tipo para outros municípios do Estado, começando pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

“Nós temos vazios assistenciais [no Ceará] que precisamos preencher. Existe SVO em Fortaleza em Barbalha, mas tem áreas que não tem [o equipamento]. Como a gente resolve esse problema? Às vezes com universidades, com parcerias ou deslocamentos de centenas de quilômetros com o corpo. A gente precisa muito desse serviço, inclusive, em áreas mais remotas”, pontua.

Como solicitar os serviços do SVO?

O SVO funciona 24 horas para recebimento e liberação de corpos junto com as respectivas Declarações de Óbito. O equipamento pode ser acionado pelo tefone.

Telefone: (85) 3101-2150 / 2149 / 2147

(85) 3101-2150 / 2149 / 2147 Endereço: BR-116, s/n, Messejana (por trás do Hospital do Coração)