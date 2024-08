Praça das Flores ganha gatil, mas cresce abandono de animais no local, dizem frequentadores

Foto: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024 Banco e estátua de Dr. Carlos Alberto Studart Gomes precisam de revitalização

A praça Doutor Carlos Alberto Studart Gomes, mais conhecida como Praça das Flores, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, é famosa por reunir vendedores e compradores de artigos de botânica, praticantes de esportes e famílias em busca de lazer. Contudo, mesmo após passar por algumas obras recentes, o equipamento tem enfrentado problemas, como a falta de manutenção e o abandono de gatos.



Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o município possui parceria com a empresa BSPAR Incorporações para a realização da limpeza e conservação da Praça das Flores. Já a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) é responsável pelas obras de manutenção.

Conforme a pasta, uma requalificação geral foi realizada entre novembro de 2023 e final de fevereiro deste ano. As intervenções contemplaram ações como recuperação de piso tátil, do quiosque administrativo e da quadra poliesportiva. O local também recebeu duas quadras de areia, futmesas, cachorródromo, cercadinho para o parque infantil e três gatis.

Victor Emanuel, de 22 anos, vende plantas na praça há três anos e elogia algumas melhorias que foram realizadas no equipamento, como a instalação de placas de identificação nos boxes e a reforma dos jardins. Contudo, o vendedor relatou achar que a praça não estava mais sendo conservada pela empresa BSPAR, já que o local parece receber menos ações de conservação.

“A questão da limpeza e infraestrutura da praça está deixando a desejar. Por isso eu achava legal quando era público e privado juntos. Só com a prefeitura parece que a praça fica jogada às traças, a manutenção ocorre com menos frequência”, comenta o vendedor.

Além de quantidade considerável de folhas ao chão, considerado até normal para um local com abundante quantidade de árvores, foi observado alguns lixos plásticos no chão, como sacolas, embalagens de comida e pratos plásticos.

A reportagem tentou contato com a BSPAR Incorporações, através de endereço de e-mail informado por telefone, mas não obteve resposta

Abandono de gatos

O vendedor de plantas Victor Emanuel também menciona a crescente população de gatos abandonados no equipamento. Ele aponta que uma espécie de gatil aberto, com caminhas elevadas, foi instalado recentemente em três pontos da praça. Apesar de bem-intencionada, a ação estaria atraindo ainda mais abandonos para a praça. “Parece que, quanto mais você acolhe, mais as pessoas abandonam”, apontou.

Praça das Flores conta com diversos animais abandonados. O abandono de animais, em espaço público ou privado, é crime Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024 Praça das Flores conta com diversos animais abandonados. O abandono de animais, em espaço público ou privado, é crime Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024

Conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/1998), o abandono de animais, em espaço público ou privado, é crime. situação de rua pode ocasionar poluição ambiental, contaminação, acidentes de trânsito, crueldade e agressões e doenças iminentes à saúde pública.

Outra frequentadora, que preferiu não se identificar, estava caminhando com sua mãe e alimentando gatos na praça. Ela também aponta os casos frequentes de abandono de animais e ressalta a falta de fiscalização na área.

“Não adianta apenas botar uma placa dizendo que é proibido abandonar os gatos, se não tem fiscalização, não tem câmera aqui. Infelizmente, só assim para as pessoas pararem de cometer esses crimes”, lamenta.

A moradora também sugere ações de castração dos gatos que já habitam a praça. “Se não tiver a castração dos que já ficam aqui, a tendência é só aumentar”, diz.

As mulheres, que quase todas as manhãs fazem caminhada na praça, também criticam a falta de policiamento no local. “É muito difícil ver policiais aqui, muito de vez em quando vemos uns parados na praça. Se fosse mais constante isso, provavelmente teria menos abandono e menos assaltos. Comigo nunca aconteceu, mas, como moramos perto, sempre a gente escuta que tem”, diz.

Academia ao Ar Livre

Em junho deste ano, a Praça das Flores recebeu uma nova estação de exercícios físicos feita com barras de aço inoxidável e voltada para a prática de musculação e alongamentos. A instalação é fruto de uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com a empresa Mude, para promover a prática de atividades físicas.

Contudo, a antiga estação de exercícios permanece na praça. Também fruto de uma parceria público-privada, entre a Prefeitura e a operadora de planos de saúde Unimed Ceará, é possível encontrar no espaço equipamentos como simulador de remada, bicicleta de mão e barra de flexão de cotovelos.

Mas a falta de manutenção também é alvo de reclamação por quem utiliza os equipamentos. Basta chegar perto para se constatar que a maioria, principalmente aqueles que envolvem contato com os pés, como o simulador de caminhada, estão com a pintura desgastada.



Edno Gonçalves, aposentado de 68 anos, já frequenta a praça há muito tempo para caminhadas. Contudo, há pouco mais de um mês, passou a fazer exercícios na academia do equipamento quase todos os dias. Ele observa que os equipamentos, expostos às intempéries do tempo, apresentam peças soltas e estão instáveis. “Isso é um perigo para a gente, risco de correr até um acidente, tem que ficar fixo”, alerta o idoso.



Academia ao ar livre da Praça das Flores precisa de manutenção Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024 Academia ao ar livre da Praça das Flores precisa de manutenção Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024

A manutenção dos aparelhos de ginástica da praça é de responsabilidade da Unimed Ceará. Segundo a empresa, a Praça da Flores, a academia ao ar livre do local já existe há 8 anos.

“Infelizmente, constantemente nos deparamos com atos de vandalismo, o que muito nos preocupa, já que isso compromete a usabilidade do espaço, que foi pensado para beneficiar a sociedade no geral”, disse, em nota. A Unimed informou que vai ampliar as vistorias para checar com mais frequência os possíveis danos.



Ao identificar algum equipamento com defeito, a população também pode entrar em contato através do telefone 156 ou procurar alguma regional. No caso da Praça das Flores, a responsável é a Regional II (R. Tavares Coutinho, 2225 - Varjota).

Quadras Esportivas

Já o trabalhador autônomo, Ivan Miranda, 32, estava aproveitando a manhã para levar o filho, que recém entrou de férias, para jogar basquete na quadra do local. Ele elogiou o espaço ter sido reformado recentemente. No entanto, percebe problemas nas outras quadras da Praça das Flores.

“Às vezes a gente vê o pessoal levando os cachorros para fazer suas necessidades nas quadras de areia. Isso pode dar micose no pessoal que vai jogar. Acho uma falta de respeito, principalmente que tem tantos outros espaços aqui para fazer isso”, relata Ivan.

Durante a visita da reportagem ao local, inclusive, foi avistado que a quadra de beach tennis, estava com diversas e grandes manchas brancas na areia. Questionamos a Seger quanto ao procedimento. A pasta informou que solução de cal pode ser utilizada para desinfetar quadras de areia contra pragas. Contudo, no caso da quadra de beach tennis, essa limpeza não está sendo realizada pela Prefeitura.

Quadra de beach tennis está com produto branco, supostamente para desinfetar a área Crédito: Beatriz Boblitz/O Povo

Em nota, a Seger ainda informou que, de acordo com o artigo 893 do Código da Cidade, é considerada infração deixar de recolher as fezes de animais depositadas nos logradouros públicos. A multa varia de R$ 30 a R$ 400, no caso de pessoa física, e pode chegar a R$ 4.800, em se tratando de pessoa jurídica.

Ivan Miranda ainda diz que acha que a quadra de basquete e beach tênis são bem frequentadas. Contudo, a quadra de vôlei parece pouco utilizada. “Moro perto daqui e não vejo pessoas jogarem. Não tem rede, acho que é por que tem que trazer de casa”, deduz. Sobre as redes das quadras de vôlei, Seger disponibilizou as redes, "mas o adotante da Praça das Flores é o responsável pela administração desse tipo de equipamento esportivo".

Quadra de areia é pouco frequentada na Praça das Flores Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024 Quadra de areia é pouco frequentada na Praça das Flores Crédito: BEATRIZ BOBLITZ/ O POVOI em 26/06/2024

Em relação a ações de patrulhamento e segurança no local, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) respondeu que que realiza rondas motorizadas nas imediações da Praça das Flores.