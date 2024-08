Ponte dos Ingleses é reaberta após 6 anos, com críticas ao Governo do Estado

Foto: FERNANDA BARROS PÚBLICO fez pose em fotos para exibir a nova Ponte dos Ingleses após a reforma

A Ponte dos Ingleses está acessível novamente à população, após reforma iniciada em agosto do ano passado. Antes disso, estava inacessível desde março de 2018, quando uma forte ressaca destruiu a estrutura.

A reabertura aconteceu no fim da tarde deste domingo, 25, com a presença de secretários municipais, políticos e a população, que foi conferir como ficou um dos principais cartões-postais da cidade.

Foi o caso da autônoma Mislande Brito, de 38 anos, que saiu do bairro Guararapes com o filho Gustavo, de cinco anos.

"Eu já costumo passear aqui, mas hoje foi especialmente para ver como a ponte ficou. Gostei muito, mas bem que a ponte poderia ir até o final. E poderia ter pelo menos algum quiosque de alimentação funcionando. No mais, foi bom ver a ponte aberta de novo. Ela me traz recordações muito boas da minha adolescência".

Com uma pequena multidão se formando diante do cordão de isolamento instalado na entrada da ponte, o cerimonial resolveu desfazer a fita inaugural e descobrir a placa sem uma apresentação, o que só ocorreu no início da noite, quando subiram ao palco o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias, o da Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, e outras autoridades.

Ao O POVO, Samuel Dias enalteceu a reabertura e fez críticas ao Governo do Estado: "A ponte ficou muito tempo esquecida, até a Prefeitura de Fortaleza tomar a iniciativa de assumir essa responsabilidade de concluir a obra de restauro que está sendo entregue agora, apesar do laudo mentiroso que o Governo do Estado apresentou para desfazer o protocolo assinado com a Prefeitura e dizer que a ponte não oferecia segurança. Está aí a ponte 100% e segura, feita dentro de um prazo recorde, antes do final do ano, que era o prazo de entrega".

Em 2023, um laudo da Superintendência de Obras Públicas (SOP) havia apontado que a estrutura corria risco de desabamento, o que gerou troca de farpas entre as gestões municipal e estadual sobre a realização da obra.

O mesmo tom pesado de crítica foi usado nos discursos à população, com falas do ex-prefeito Roberto Cláudio, do ex-ministro Ciro Gomes e do próprio Samuel Dias. No entanto, houve também momentos mais descontraídos, como o discurso de Ciro Gomes, que disse que a ponte era local de todos, inclusive do "povo do baseadinho". Minutos antes, o vento havia levado ao palco o cheiro característico da substância mencionada.

Outro momento de descontração aconteceu quando os presentes cantaram trechos das músicas "Terral" e "Longarinas", obras do compositor cearense Ednardo sobre a orla fortalezense.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, e seu vice, Élcio Batista, ambos do PDT, não compareceram ao evento por causa da Lei nº 9.504/1997, que proíbe candidatos, ocupantes de cargos públicos, de estarem presentes em inaugurações.





Ponte é referência para arte; nome homenageia projetistas

Coração de um dos locais mais bonitos de Fortaleza, a Ponte dos Ingleses também é feita de arte. Talvez por isso que, na tarde de ontem, o cantor e compositor cearense Ednardo esteve presente, apesar de limitações para locomoção.

Aos 79 anos, Ednardo é nascido em abril, mês de comemoração do aniversário de Fortaleza. Do cancioneiro do artista, pode-se tirar uma ode à cidade, tais quais os versos de "Terral", em que fala das dunas brancas e dos farois que seriam os "olhos do mar".

Ednardo também falou do abandono da Ponte Metálica, instalada ao lado da Ponte dos Ingleses. Em "Longarinas", ele diz: "Uma a uma, coisas vão sumindo. Uma a uma, se desmilinguindo. Só eu e a ponte velha teimam resistindo".

Sérvulo Esmeraldo, outro cearense ilustre, mas das artes plásticas, teve a sua obra "La Femme Bateau" arrancada da Ponte dos Ingleses em 2018 pela ressaca do mar. Ontem, o público pôde rever a escultura, que foi recolocada em junho deste ano, depois de seis anos aguardando restauração em uma metalúrgica no Porto do Mucuripe.

Frequentemente confundida com a Ponte Metálica, a Ponte dos Ingleses tem esse nome por causa da nacionalidade dos responsáveis pelo projeto da estrutura da ponte.

Foi construída, nos anos 1920, devido ao péssimo estado da Ponte Metálica (ex-principal píer de Fortaleza) e deveria servir como porto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias entre a terra e os ancoradouros que não poderiam se aproximar da orla. No entanto, nunca foi utilizada com esse objetivo.

LINHA DO TEMPO - Ponte dos Ingleses

> 1920: Início da construção pela empresa inglesa Nastor Griffts

<pstyle:1CAD\_TEXTO\_ALINHADO>> Anos 1990: com projeto assinado pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, local foi reformado - ganhou bancos, lanchonete e o Centro de Observação dos Cetáceos

<pstyle:1CAD\_TEXTO\_ALINHADO>> 2018: Uma forte ressaca danificou a estrutura e a ponte foi fechada para reforma, o que não aconteceu

<pstyle:1CAD\_TEXTO\_ALINHADO>> 2023: Em meio à divergência entre o Governo do Estado e o Município, a Prefeitura iniciou a reconstrução em outubro

<pstyle:1CAD\_TEXTO\_ALINHADO>> 2024: Em agosto, a reforma foi concluída e a ponte entregue

<pstyle:1CAD\_TEXTO\_ALINHADO>Fonte: Anuário do Ceará