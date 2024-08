Foto: Reprodução/Redes Sociais Vítimas foram encaminhadas ao IJF em helicóptero da Ciopaer

Um homem foi preso suspeito de atear fogo na própria companheira, uma mulher de 27 anos, na madrugada de ontem, em Russas, no Vale do Jaguaribe. Ao tentar socorrer a mãe, que teve queimaduras de terceiro grau, a enteada do suspeito, de 15 anos, também ficou ferida. Ambas foram socorridas em atendimento no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante, as vítimas afirmaram que José Alberto de Lima Júnior, de 52, desconfiando que sua companheira estivesse traindo-o, chegou em casa com um galão de gasolina, despejou o combustível na companheira e, em seguida, ateou fogo.

As vítimas foram, primeiramente, socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Russas, tendo sido, em seguida, encaminhadas de helicóptero para o IJF.

A PM foi acionada e prendeu, em flagrante, José Alberto, que foi autuado por tentativa de feminicídio. Em audiência de custódia ontem, a Justiça decretou a prisão preventiva dele, a pedido do Ministério Público Estadual (MPCE).

"A gravidade em concreto do crime cometido pelo acautelado, por si, já permite seu acautelamento provisório, eis que, na data dos fatos, o custodiado, de maneira dissimulada, atacando sua companheira pelas costas, ateou fogo nela, impelido por ciúmes, e por desconfiar que ela o traia", escreveu o promotor João Marcelo e Silva Diniz.