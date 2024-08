Mesmo com as eleições, data da Festa de São Francisco de Canindé será mantida

Foto: FERNANDA BARROS Frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário de São Francisco em Canindé

Os joelhos que se curvam para suplicar, os olhos que brilham para agradecer e a fé de todo um povo se reunirá de 24 de setembro a 4 de outubro para celebrar São Francisco das Chagas, o padroeiro de Canindé, município localizado a 118,60 km de Fortaleza. Este ano, a festa terá algumas novidades em sua programação. A data da festa foi mantida mesmo com o período eleitoral em andamento. Além disso, terá visita do frei Massimo Fusarelli, OFM, 121º Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, também haverá visita da relíquia de São Francisco.

Meditando o tema “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”, a comunidade relembra Francisco, que se despiu de suas riquezas e dedicou sua vida a servir aos pobres. O refrão “Cheio de amor/ cheio de amor/ as chagas trazes / do Salvador” ecoará junto com os louvores dos romeiros e devotos que visitarão a basílica de São Francisco das Chagas durante os dias de Festa.





Basílica de São Francisco das Chagas.em Canindé Crédito: AURÉLIO ALVES

Em visita ao O POVO, o reitor do Santuário de Canindé, frei Gilmar Nascimento, disse que esta é a primeira vez que o ministro geral visita a cidade no dia 3 de outubro para os festejos, já que este ano, celebra-se 800 anos da impressão das santas chagas de Cristo – ou feridas de Cristo – em são Francisco.

“Também teremos, neste momento festivo, entre os dias 3 e 4, a visita da relíquia de São Francisco, que é um pedacinho do hábito que ele usou quando recebeu as chagas de Cristo. Então dois frades do Monte Alverne, na Itália, virão ao Ceará para trazer a relíquia e assim, realizarmos o momento de veneração”, explica.

A abertura do festejo se realizará no dia 24 de setembro às 4 horas da manhã, com o hasteamento da bandeira, em frente à basílica. Durante a festa, serão realizadas missas, novenas e caminhadas, que se encerram com a procissão do dia 4 de outubro – data da solenidade de São Francisco – às 17 horas.

“A expectativa é receber milhares de pessoas, como de costume. Ficamos naquela expectativa por conta das eleições porque, quer queira quer não, há interferência no deslocamento daqueles que moram distantes. Mas conversamos com algumas romarias para que antecipem sua vinda e com certeza, teremos uma grande participação porque o povo é muito fiel”, relata.

Conforme a tradição, os romeiros e devotos se vestem de marrom em agradecimento a uma graça alcançada. O frei explica que São Francisco é um exemplo, já que quando deixou tudo, vestiu-se com humildade e que o marrom não é um enfeite, mas lembra dessa ação do santo.

“Vestir o marrom é lembrar da simplicidade e do despojamento de Francisco, que encontrou a felicidade quando não tinha nada de material, mas tinha a pérola preciosa que é o Senhor, que também deve ser a nossa pérola”, descreve.

Serviço

Festa de São Francisco das Chagas de Canindé



Tema: “As Chagas de Cristo presentes em São Francisco e na vida do povo”

Período: 24 de setembro a 4 de outubro

Informações: (85) 3343.9950 (WhatsApp) | site do Santuário de São Francisco