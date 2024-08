Avenida Desembargador Moreira, Polo Gastronômico da Varjota e Aguanambi receberão fiação subterrânea

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-08-2024: Internalização da fiação da avenida Desembargador Moreira. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A avenida Desembargador Moreira, no trecho que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar, terá a fiação de energia e telecomunicações internalizada de forma subterrânea. A ação foi divulgada pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) e tem início previsto para setembro.

Ainda em 2024, de acordo com a pasta, o Polo Gastronômico da Varjota também terá a fiação internalizada. Em 2025, o plano da secretaria é instalar fiação subterrânea também na avenida Aguanambi e no restante do Centro Histórico do município de Sobral, que ainda conta com fios à mostra.

Também serão contemplados com a intervenção partes das cidades de Icó, Crato e Barbalha. As datas desses projetos, no entanto, não foram divulgadas.

O secretário da pasta, Hélio Winston Leitão, afirma que a Enel será a executora da obra na Desembargador Moreira, que deve ter duração de quatro meses. Segundo ele, não será necessário quebrar o calçadão da avenida, refeito em 2021 pela Prefeitura de Fortaleza.

“Esse calçadão já tem a infraestrutura para receber os fios. O executor da obra já vai aproveitar a estrutura subterrânea”, explica. Infraestrutura foi preparada pela Prefeitura de Fortaleza, durante as obras de requalificação da avenida em 2021.

Intervenções vão ocorrer em 775 metros da via e tem orçamento de R$ 715.797,37. Todos os postes do lado leste da via serão retirados.

Hélio afirma que a secretaria tem planos para internalizar os fios de mais vias de Fortaleza, mas aquelas que ainda não tem a estrutura subterrânea precisarão passar por obras mais complexas.

Os serviços serão executados com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE). Conforme o secretário, a verba é oriunda do convênio da distribuidora de energia com o Estado.

Administrado pela Seinfra, o PIE tem a finalidade de apoio ao reforço, ampliação, extensão e remanejamento de rede de todo o Ceará. Atualmente, existem 63 obras contempladas pelo programa em todo o Estado, totalizando cerca de R$ 200 milhões em investimentos.

A ação atende demandas das áreas de educação, saúde, urbanização, indústria, turismo, infraestrutura rodoviária, abastecimento de água, agropecuária, dentre outros setores. “Quando houve a venda da Coelce, foi estipulado que 1% do faturamento da Enel fosse revertido a favor do Estado”, explica. Assim, uma parcela desse faturamento da venda de energia elétrica será utilizado para a realização das obras.

“Agora estamos com um controle mais rígido disso, monitorando de perto a execução das obras do PIE, dando prioridade à internalização da fiação tanto em Fortaleza quanto em outras cidades do Interior”, diz Hélio.

Hélio afirma que as intervenções prezam pela segurança do pedestre e pela diminuição da poluição visual da Capital. “A nossa cidade está totalmente invadida por um emaranhado de fiação”, aponta.

Pedro Emanuel Braga, 20, trabalha próximo do trecho que receberá a intervenção na avenida Desembargador Moreira e aprova a medida. “Aqui é tão bonito, mas os fios acabam atrapalhando a vista. Às vezes até caminhão passa aqui e arrasta, os fios são baixos”, diz.

Morador do entorno, o aposentado Raimundo Cruz, 62, também acredita que a obra é positiva, mas critica a demora na internalização dos fios, já que a infraestrutura já existe há alguns anos. “A Prefeitura e o Governo do Estado deveriam se conectar”, opina.