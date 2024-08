Colisões derrubaram 162 postes no Ceará em 2024

Foto: Mônica Damasceno/Rádio O POVO/CBN, em 05/04/2022 Foto de apoio ilustrativo. Poste danificado por caminhão na rua Costa Barros, no Centro, em Fortaleza

Ao menos 162 postes de energia no Ceará foram derrubados em colisões com veículos durante o primeiro semestre de 2024, conforme dados da Enel Ceará, empresa responsável pelo fornecimento elétrico do Estado. Ao todo, 132 mil cearenses tiveram o serviço temporariamente interrompido por causa de acidentes do tipo.

De todos os 184 municípios do Ceará, Fortaleza, Aquiraz e Acopiara foram os mais afetados, com destaque para a Capital, que concentra 45% dos registros de quedas de energia, com 60 mil clientes prejudicados no ano.

Segundo o responsável pelos serviços de manutenção da Enel Ceará, Marcelo Gomes, esses acidentes estão entre os responsáveis pelas oscilações de energia, registradas com certa frequência na Cidade.

O profissional explica que a interrupção do serviço por um curto período de tempo faz parte de um processo automatizado do sistema de abastecimento, que detecta eventuais falhas, como a queda de postes ou rompimento de fios, e desvia a rede elétrica dos clientes para outra fonte de energia.

“Nós temos no Ceará mais de cinco mil equipamentos na rede que fazem esse trabalho de recomposição. Naquele setor danificado, a gente isola aquele ponto e desloca o cliente para outra rede interligada que vai atender e trazer esse suprimento de energia para o cliente de volta. Essa oscilação de dois, cinco ou dez minutos, faz parte desse sistema de recomposição automatizada”, pontua.

Motoristas podem ser responsabilizados financeiramente pelos postes

Além dos riscos do acidente, outro problema que o motorista pode enfrentar após colidir com um poste da Enel são os valores da recomposição. Quando o condutor gera queda do equipamento, ele pode ser processado e responsabilizado judicialmente pelos custos de compra, instalação e mão de obra para a reposição do poste.

Questionada acerca dos valores totais dessa composição, a Enel informa que o prejuízo varia de acordo com o tipo de poste derrubado e níveis de avaria causados. Segundo a empresa, os valores oscilam entre as casas dos milhares de reais.

O tempo estimado para essa recomposição também varia, com dois tipos de operações realizadas nos postes, a planejada e a emergencial. No caso da substituição emergencial, o poste é substituído devido ao grave prejuízo físico sofrido e à incapacidade imediata de continuar o serviço de distribuição.

Em ocasiões de substituição planejada, o poste ainda consegue prestar o serviço de distribuição, mas devido aos danos sofridos pelo acidente, apresenta risco de queda ou rompimento de parte da fiação. Nesses casos, a substituição é preventiva.

Furtos de cabos de energia no Ceará

No primeiro semestre de 2024, 138 quilômetros (km) de fios de cobre já foram furtados em todo o Estado. A atividade criminosa também é uma das responsáveis pela interrupção temporária no abastecimento.

Para evitar novos furtos, a Enel afirma estar trocando a fiação de cobre por cabos de aço cobreado ou alumínio, que possuem menor valor de revenda no mercado. Segundo a empresa, os novos materiais são instalados nas novas linhas criadas no Estado e na substituição de postes violados, seja por acidente ou ação criminosa.

Além dos mais de 130 km repostos, outros 70 km de fiação composta pelo novo material foram instaladas nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, Cascavel e Caucaia desde janeiro.