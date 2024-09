Substituição do nim indiano: saiba como fazer e quais espécies podem substituir

Foto: Aurelio Alves Segundo dados da Seuma, a quantidade árvores por habitante cresceu em Fortaleza. Na foto, a espécie mais comum: Nim indiano

Com muita facilidade, árvores da espécie nim indiano – natural da Ásia – são encontradas em Fortaleza. Mas por ser uma espécie invasora, não há recomendação de seu plantio na Cidade, por apresentar riscos à fauna local. Por isso, existe o interesse na retirada da planta do local para que haja a substituição por uma espécie nativa.

O POVO procurou a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) para entender como deve ser feita a retirada da árvore do local, seja em uma área pública, seja numa propriedade privada.

Em nota, a Autarquia Municipal informou que a retirada de árvores em espaços públicos é feita com a abertura de um processo junto a UrbFor, e que os interessados devem solicitar o serviço por meio da Central 156, pelo e-mail, no enderço protocolo@urbfor.fortaleza.ce.gov.br, ou indo presencialmente na sede da UrbFor, no bairro Benfica.

No caso de remoção de árvores em terrenos particulares, a informação repassada é que os proprietários devem entrar em contato com a regional do bairro onde se localiza a casa para que seja solicitada uma autorização de supressão. “É importante ressaltar que o nim indiano (Azadirachta indica) não rebrota com facilidade quando é cortado por completo, incluindo a copa e o caule”, detalha a nota.

Quais os benefícios da substituição do nim por uma arbórea nativa

O professor de Agronomia e coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Lamartine Oliveira, explica que, conforme a Lei de Valorização de Espécies Nativas do Ceará, existe a recomendação da substituição paulatina de espécies exóticas e o nim, além de ser uma planta exótica, é tanbém uma planta invasora.

“O nim traz um malefício para a biodiversidade nativa, já que quando ela é plantada, se expande para além da área plantada, o que diminui o desenvolvimento de espécies nativas. Se o nim se propaga para uma Unidade de Conservação, um parque, em uma área com diversas espécies nativas, ele vai competir — de forma desleal — com as espécies nativas”, explica.

“E quando você substitui por uma espécie nativa, você aumenta a biodiversidade local, favorece a fauna nativa, diferente do nim, que não é atrativa para os animais”, complementa.

Espécies indicadas para substituir o nim indiano

A UrbFor informou ainda que há uma recomendação de espécies que podem substituir o nim indiano, sendo elas mungubá, jacarandá, tamarindo e flamboyant.

Para saber quais espécies podem substituir a árvore invasora, o Manual de Arborização Urbana de Fortaleza também fornece uma lista mais extensa de espécies sugeridas.



Serviços da Urbfor



Recolhimento de galhos e árvores caídas

•Segunda à sexta-feira (8h às 17h)

(85) 9 8682-2269 (WhatsApp)



•Período noturno, finais de semana e feriados

Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193



Podas ou corte de árvores

Central 156

Centrais de Acolhimento das Regionais



Etapas do Serviço



• Abertura de processo

• Vistoria técnica

• Emissão de laudo

• Programação

• Execução