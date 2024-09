Aquasis procura peixe-boi que desapareceu um mês antes de soltura na praia de Peroba em Icapuí

Foto: Divulgação/Aquasis Animal foi visto pela última vez em Fontainhas

Um peixe-boi de nome Estevão está desaparecido no litoral cearense desde a sexta-feira passada, 30, quando escapou do cercado onde era observado. O caso ocorreu na praia de Peroba, município de Icapuí, distante 201 quilômetros (km) de Fortaleza, onde o animal só seria devolvido à natureza em outubro após o período chamado de aclimatação.

Com cerca de 8 anos de idade, Estevão foi encontrado ainda filhote após encalhar na Praia do Estevão, próxima à Canoa Quebrada, em Aracati, no ano de 2016. À época, o animal foi prontamente socorrido por integrantes da Organização Não Governamental (ONG) Recicriança e, posteriormente, levado a Aquasis, ONG responsável pelos cuidados dele até a fuga.

No local, Estevão recebeu os cuidados essenciais como alimentação, inserção em novos ambientes, divisão de habitat com outros animais e todos os processos necessários, visando o retorno futuro para a natureza.

Em fevereiro deste ano, o animal, já crescido e com cerca de 500 quilos, foi levado até o recinto de aclimatação, em Peroba, onde passava pelos últimos trâmites antes da soltura.

“A última etapa antes deles serem soltos é essa que a gente chama de aclimatação, onde o animal vai se adaptar às condições do ambiente que ele vai encontrar quando for solto, tipo as variações de marés, as correntezas, ventos, ondas, a presença de outros organismos marinhos, de sons do ambiente”, explica o gerente do programa de mamíferos marinhos da Aquasis, Vitor Luz.

A princípio, a saída não apresentava graves riscos a Estevão, tendo em vista a proximidade com a soltura já prevista. No entanto, o principal perigo para o animal é a falta de monitoramento, pois logo após sair do cercado o rastreador se soltou do corpo dele, próximo à Praia de Fontainhas, às 17h30min de sábado.

Esse aparelho é usado para acompanhar o primeiro ano de evolução do animal de volta ao mar, ajudando na coleta de informações como peso, tamanho, alimentação, segurança da área em que está nadando, dentre outros pontos.

Por este motivo, a Aquasis tem mobilizado uma campanha para encontrar Estevão e recolocar o localizador no peixe, a fim de acompanhar os seus primeiros momentos na natureza. Desde sexta-feira, três equipes da ONG estão em campo, conscientizando moradores sobre a importância de localizar o animal e o que fazer caso encontrem com ele.

Como identificar o Estevão?

A princípio, a vista de qualquer peixe-boi no litoral leste do Ceará pode ser um indicativo de que aquele animal é o Estevão, pois, de acordo com Vitor, a espécie não costuma nadar próximo à costa cearense.

No entanto, o animal também pode e deve ser identificado de forma mais precisa, a partir do número oito gravado em sua cabeça. Além disso, o peixe-boi também está com um cinto de borracha na cauda.

Caso algum morador, pescador ou praticante de esportes náuticos encontre com o animal, a recomendação é acionar a Aquasis imediatamente, pelos telefones de contato ou redes sociais (confira abaixo).

Não é aconselhável que nenhum contato próximo seja estabelecido com animal, que apesar de dócil pode representar algum perigo ao ser humano devido ao seu tamanho e peso.

Serviço

Contatos da Aquasis

Whatsapp: (85) 9 9800 0109

Telefone: (85) 9 9188 2173

Telefone fixo: (85) 3113 2137

Instagram: @ongaquasis

O número de Whatsapp e o perfil do Instagram também estarão disponíveis para receber imagens que ajudem a identificar o animal, como fotos do número oito em sua cabeça e do cinto na cauda.