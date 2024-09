Cerca de 47 mil pessoas desempregadas devem ser beneficiadas pela segunda fase do VaiVem

Foto: Helene Santos/Governo do Estado do Ceará PROGRAMA fornece passagens gratuitas

Cerca de 47 mil pessoas desempregadas devem ser atendidas com passagens gratuitas na segunda fase do Programa VaiVem, de acordo com o Governo do Estado. A gratuidade vai atender o público da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A nova etapa foi lançada na manhã dessa segunda-feira, em uma solenidade realizada na praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza.

"A segunda fase é [voltada] para beneficiários do Bolsa Família que perderam o emprego entre janeiro de 2023 até agora. Nós queremos fazer com que as pessoas, efetivamente, consigam um emprego", destaca Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará.

De acordo com João Gabriel Rocha, presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), serão ofertados, ao todo, dez passagens por mês ao beneficiário que se cadastrar: cinco de ida e cinco de volta. Os meios de transporte incluídos no programa são ônibus, metrô e vans.

O programa contempla os seguintes municípios: Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luiz do Curu, Trairi, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Eusébio, Aquiraz, Pindoretama e Cascavel.

"A pessoa desempregada costuma ter uma situação orçamentária muito restrita e, às vezes, precisa pedir dinheiro emprestrado para pagar a passagem para ir até uma entrevista de emprego. Nesse caso, ela vai ter o cartão e vai poder usar de graça", adiciona.

Jade Romero, vice-governadora do Estado, ressalta que 58% dos beneficiários serão mulheres, pois elas são maioria nos índices de desempregos. "São passagens de ida e volta entre todos os municípios que compõem a Região Metropolitana: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú etc."

Uma das beneficiadas é Letícia Vitória, 22. Ela, que é de Caucaia e busca emprego na área de marketing digital, descobriu o programa pelo pai. “Vai me ajudar bastante e também vou economizar bastante o dinheiro dos meus pais. Vai ser muito melhor.”

Gisele Ferreira, 50, trabalha como autônoma, mas há cerca de seis meses está em busca de um emprego CLT. "Vai me ajudar muito, só de não ter que pagar as passagens já é um alívio."

Outro que conseguiu o cartão foi Raimundo do Nascimento, 52. Ele está em situação de rua e só ficou sabendo do programa por causa do evento de solenidade. Ele está desempregado há mais de cinco anos. "Acho que [o VaiVem] vai me ajudar. Perto de onde meus filhos moram tem o Pecém, e lá é muito fácil de conseguir emprego. Então, acho importante."

Para solicitar o benefício é necessário os seguintes documentos: Identidade, CPF e documentação comprobatória de sua situação para solicitar o Cartão Eletrônico VaiVem a ser utilizado no Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Com a documentação em mãos, o(a) trabalhador(a) pode ir a um dos pontos de atendimento em Fortaleza e Região Metropolitana. O atendimento para as unidades do IDT pode ser agendado pelo site www.idt.org.br.

Serviço

Pontos de atendimento

Fortaleza

– Unidade do IDT Centro;

– 4 unidades do Vapt Vupt: Centro, Messejana; Antônio Bezerra e Rio Mar Kennedy

– 2 Casas do Cidadão: Benfica e Iguatemi

Na Região Metropolitana

– 4 unidades do IDT na Região Metropolitana – Pecém; Eusébio; Horizonte; Maracanaú.

– 4 Postos conveniados entre IDT e Prefeituras: Itaitinga; Pacatuba; Maranguape; São Gonçalo do Amarante

– Casa do Cidadão de Maracanaú

Etapas da solicitação

Cadastro do trabalhador no IDT

Confecção e entrega dos cartões pelo Detran-CE

Monitoramento mensal da entrad