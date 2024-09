Polícia Civil apreende 1,2 tonelada de maconha; foi a maior apreensão de droga desde agosto de 2023

Foto: Mirla Nobre MACONHA foi apreendida no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

Um casal foi preso com 1,240 tonelada de maconha no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), na sexta-feira passada, 30, no momento em que o casal chegava ao imóvel residencial, onde a droga estava armazenada a mando de uma facção criminosa. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira, 2. Esta foi a maior apreensão de drogas no Ceará desde de agosto de 2023, quando foi apreendido um total de 1,3 tonelada de entorpecentes.

As investigações tiveram início após uma denúncia anônima registrada no Disque-Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma semana antes da prisão em flagrante do homem, de 31 anos, e da mulher, de 29 anos. Após a denúncia, os agentes da segurança realizaram o monitoramento do casal por meio da identificação de um veículo utilizado por eles nas atividades até o momento da prisão.

De acordo com o diretor do DPJI-Sul, Pedro Viana, a droga tinha como destino o comércio local a mando de uma facção criminosa, que pagou o valor de R$ 25 mil ao casal para armazenar e traficar a maconha em Fortaleza e no interior do Estado. Ainda segundo o diretor, o casal não tem antecedentes criminais e teria sido escolhido para despistar as atividades de tráfico da facção criminosa.

“Eles não foram escolhidos por acaso. Eles utilizam pessoas tidas como de bem, que em nenhum momento vão despertar, por parte da Polícia, alguma desconfiança. A facção criminosa escolheu um casal, sem antecedentes criminais, com filho pequeno exatamente para que possa passar despercebido do olhar da Polícia”, disse.

Além da droga, também foi apreendido um carro de modelo Space Fox preto, que teria sido utilizado para transportar os entorpecentes. "Pelo nosso acompanhamento, por meio de videomonitoramento, o carro andou muito. A gente acredita que eles fizeram a entrega da droga. E também não vem uma tonelada quebrada, como 1,240, vem um número arredondado. Certamente, parte já foi vendida”, explica o diretor.

Conforme os policiais, parte da droga foi encontrada na sala do imóvel e o restante em um quarto da residência. O filho do casal de 6 anos estava no local durante a prisão e apreensão dos entorpecentes. Após a prisão do casal, a criança ficou com um familiar, e o casal foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos (Denarc), em Fortaleza.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, informou que a apreensão resultou em um prejuízo de R$ 2,5 milhões para a organização. Após chegarem à unidade especializada da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem e a mulher foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na audiência de custódia, a prisão do casal foi convertida em preventiva.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Narcóticos (Dnarc): (85) 3472 1560

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br