Quixadá recebe alunos de escolas públicas

Um programa do campus da Quixadá da UFC está aproximando a universidade de estudantes de escolas públicas, despertando o interesse por carreira de Tecnologia da Informação para democratizar ainda mais o acesso ao ensino superior.

O Programa de Educação Tutorial PET Recebe faz uma apresentação dos cursos de TI, das oportunidades de ingresso, dos benefícios e desafios das carreiras da área de tecnologia, incentivando os alunos a se prepararem para iniciar uma carreira universitária.

"No ano passado, atendemos a mais de 23 cidades do Ceará e mais de 1.200 alunos", afirmou Viviane Menezes, professora adjunta da UFC em Quixadá e tutora do Programa de Educação Tutorial - Tecnologia da Informação, em entrevista à Caravana UFC 70 anos. "O objetivo é aproximar, tornar a universidade um sonho possível para esses alunos, que muitas vezes não têm nenhuma referência na família ou em seu círculo de amigos de alguém que tenha cursado a universidade", explica.

O PET Recebe está agora catalogando e documentando os resultados do projeto alcançados em 2023. Esses dados serão publicados em breve em um artigo científico. O Campus da UFC de Quixadá é um campus tecnológico. Conta com seis cursos de graduação de TI e mais um mestrado acadêmico em computação, o único do interior do Ceará.

"Antes, a universidade pública era um lugar exclusivamente para a classe média e média alta, para quem tinha a oportunidade de estudar em excelentes escolas particulares. Hoje, a gente tem 50% dos alunos que vêm das escolas públicas", conta Viviane. O PET Recebe é um programa de extensão que conta com a participação de bolsistas de dois Programas de Educação Tutorial, o PET Tecnologia da Informação e o PET Sistemas da Informação, voltados para que os alunos façam atividades de ensino e pesquisa. (Daniel Oiticica)