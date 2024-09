UFC de Russas terá Medicina e planeja lançar cursos noturnos

Dez anos depois de sua criação, o campus da UFC em Russas se prepara para começar uma nova etapa com a abertura do curso de Medicina e de cursos noturnos. As informações foram confirmadas pelo diretor do campus, Cândido Jorge de Sousa Lobo, em entrevista à Caravana UFC 70 anos.

"O curso de Medicina deve começar nos próximos anos, ainda não temos a data exata, mas será muito importante para consolidar o nosso desenvolvimento, não só na área industrial, que é o nosso forte, mas também na área de saúde", afirmou Cândido.

A necessidade da abertura de cursos no período noturno também será atendida pela universidade com o objetivo de atrair os alunos que trabalham durante o dia. "Com a abertura do horário noturno, poderemos também planejar o lançamento de novos cursos no campus", disse Cândido.

Russas é hoje um centro de inovação da UFC no Vale do Jaguaribe. Conta com 52 servidores técnico-administrativos e 50 professores, de 5 cursos de graduação e 1 de mestrado. (Daniel Oiticica)