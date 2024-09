Camerata de cordas democratiza música de concerto

Popularizar a música de concerto e democratizar o acesso à educação musical têm sido as principais metas da Camerata de Cordas da UFC, projeto de Extensão, criado em 2016, para permitir o desenvolvimento artístico-musical dos alunos da universidade.

Por meio de um acordo com a Organização Não Governamental Tapera das Artes, de Aquiraz, o projeto vem crescendo de forma exponencial.

"A parceria com a Tapera das Artes se consolidou a partir de 2018. A Tapera buscando uma interface com a universidade e a Camerata, uma aproximação maior com a comunidade", explica a professora Liu Man Ying, coordenadora da Camerata de Cordas da UFC-Fortaleza e docente do Instituto de Cultura e Arte (ICA).

Entre as atividades promovidas pela parceria estão um evento em que a Tapera das Artes leva um convidado de renome nacional e internacional na área musical de diversas formações, vários instrumentistas, compositores, maestros e cantores, que fazem uma interação com a Camerata de Cordas da UFC e os projetos de extensão em cordas friccionadas da universidade. "Desde 2018, tivemos a participação de grandes convidados na UFC, como João Carlos Martins, Cláudio Cruz, entre outros.

Todos os anos, o projeto abre turmas gratuitas para a comunidade, com uma expressiva participação, até mesmo de fora de Fortaleza. "A Camerata é convidada para abrir congressos de todos os tipos. Isso faz com que a música esteja presente dentro e fora da universidade. No último edital aberto de vagas, concorreram mais de 1.800 pessoas para os nossos cursos", conta Liu.