Começa temporada de floração da arbórea em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES IPÊS estão floridos na avenida Domingos Olímpio

De muitas cores a natureza se faz, e nesta primavera, Fortaleza ganha os tons amarelo, roxo e rosa dos ipês, que estão em temporada de floração na Cidade. Em alguns pontos, como a avenida Domingos Olímpio, é quase impossível não perceber a presença da arbórea que dá outra vida à via pública.

“De um mês para cá, iniciando com a floração do ipê roxo e seguindo com a floração de outras espécies. Esse período pode variar muito, não é certo todos os anos, variam muito as épocas de floração dos ipês”, explica o ambientalista e membro do Movimento Pró-Árvore, Leonardo Jales.

Jales explica ainda que, pela proximidade do Equador, as estações climáticas não são muito perceptíveis, inclusive para a natureza. “Sempre teremos uma planta florindo e frutificando durante todo o ano. Nós temos épocas do ano que algumas plantas floram mais por uma influência climática, mas sempre espalhado ao longo do ano. O Brasil tem uma primavera constante, basta que as pessoas percebam mais a natureza”, conta.

Algumas espécies de ipê são nativas do Brasil, sendo as mais comuns de serem vistas em Fortaleza a caraúba (Tabebuia aurea) – árvore símbolo de Fortaleza desde 2021 —, o ipê-roxo ou pau-d’arco-roxo (Handroanthus impetiginosus) e a peroba (Tabebuia roseoalba).

Pela avenida Domingos Olímpio, perto das 17 horas, dona Marleide da Costa, moradora do Bom Jardim que trabalha por ali, passeava com um cachorro quando observou o brilho de uma caraúba. “Eu tinha prestado atenção pela primeira vez no ano passado, e todos os dias quando eu passo aqui eu observo elas. São muito lindas, dão outra cara para a Cidade”, relatou.

Lucy Brasil, que mora na avenida, diz que tem aproximadamente uma semana que a arbórea floriu e, desde então, ela aprecia as folhas caindo no chão de sua janela. “Eu acho a coisa mais linda. Eu me acordo de manhã e da minha janela fico observando as folhinhas caindo, a coisa mais linda. Fica o chão todo amarelinho, dá cor, fica lindo”, disse.

Veja fotos:

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Engenheiro Santana Junior. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Virgílio Távora. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-02.09.2024: Floração de Ipes em Fortaleza, Avenida Domingos Olímpio. (Aurélio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Ipê - amarelo é símbolo de Fortaleza desde 2021

Nativa de Fortaleza, o ipê- amarelo – também conhecido como Caraúba – foi escolhido pela Prefeitura em março de 2021 como a Árvore Símbolo de Fortaleza após consulta pública da Seuma, em junho de 2020. A árvore é de médio a grande porte e pode chegar até 20 metros de altura.

Saiba onde apreciar ipês em Fortaleza

Ipê-roxo

Avenida Senador Virgílio Távora

Parque Estadual do Cocó

Parque das Dunas da Sabiaguaba

Floresta do Miriú

Caraúba



Na avenida Domingos Olímpio

Na avenida Engenheiro Santana Júnior, próximo ao Iguatemi

Área de Relevante Interesse Ecológico Professor Abreu Matos

Nas Florestas da Sabiaguaba

Peroba

Na calçada da Universidade de Fortaleza (Unifor)

Canteiro Central da CE 040 (em frente ao antigo Siará Hall)

Nas florestas da Sabiaguaba

Nas florestas do morro de santa Teresinha, no Mucuripe