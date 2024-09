InfoGirl: Meninas do ensino médio atraídas pela computação

Com o objetivo de atrair mais mulheres para a área de computação, a UFC em Quixadá desenvolve, desde 2014, o projeto InfoGirl. Idealizado por bolsistas do grupo PET (Programa de Educação Tutorial) - Tecnologia da Informação, o programa contempla palestras motivacionais, oficinas e dinâmicas, e tem como público-alvo meninas do ensino médio da região do Sertão Central.

Durante esses 10 anos, o programa atraiu mais mulheres para os cursos de computação e contribuiu para sua formação. Em 2019, Brena Machado estava terminando o Ensino Médio e soube por um amigo sobre o evento InfoGirl. Fez sua inscrição, se encantou com a área, se formou em Ciência da Computação e logo depois começou a trabalhar como bolsista no programa.

"Esse projeto tem o objetivo de atrair as mulheres para a área de tecnologia, principalmente porque os números mostram que existem poucas mulheres na área, e isso termina sendo um problema ligado à representatividade", afirma.

Como beneficiária e depois participante do projeto, Brena sabe perfeitamente a importância do aumento da representatividade feminina na área de tecnologia e em qualquer outra área do conhecimento. "Acredito que o setor de tecnologia precisa de uma maior diversidade porque os softwares são feitos não só para os homens, mas também para mulheres, pessoas com deficiência, brancos, negros, para todos os tipos de pessoa. Precisamos dessa diversidade também do lado de quem faz os softwares", afirma.