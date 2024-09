Com participação de 16 mil estudantes, festival Alunos que Inspiram premia 45 trabalhos artísticos

Foto: FÁBIO LIMA ENTREGA da premiação ocorreu ontem no Theatro Via Sul

O Festival Alunos que Inspiram premiou nesta quinta-feira, 5, trabalhos artísticos e culturais produzidos por estudantes da rede pública estadual do Ceará. O concurso, promovido pelo Governo do Ceará, está na sua 8ª edição, e contou com a participação de 631 escolas e 16.342 alunos, incluindo pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, foram premiados 45 trabalhos, sendo três melhores de cada uma das 15 expressões artísticas avaliadas.

O Festival acontece anualmente desde 2016. Nesta edição, as obras foram criadas a partir do tema “Meninas, mulheres e artes: Educação que transforma”, sendo esse também o assunto norteador das ações pedagógicas da Secretaria da Educação do Estado (Seduc) para 2024.

A cerimônia de premiação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 05, no Theatro Via Sul, em Fortaleza, com a participação dos alunos condecorados, professores e gestores escolares. Também estiveram presentes a secretária da Educação do Ceará, Eliane Estrela, além do governador Elmano de Freitas (PT).

Conforme Eliane Estrela, o tema escolhido deve ser a base não apenas do Festival, mas de todas as ações e reflexões dentro das escolas. “Muito talento, criatividade e, acima de tudo, respeito e solidariedade entre os alunos, que são valores fundamentais para formar cidadãos”, comentou a gestora.

Também foi destacado o reconhecimento de diversidade no concurso, que premiou alunos com deficiência (PcD), bem como estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Na premiação também não trabalhamos com um primeiro, segundo ou terceiro lugar. Todos tiveram a chance de brilhar e compartilhar o que produziram”, disse a secretária.

A premiação do Festival Alunos que Inspiram contou com apoio e realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR). Também presente no evento, o gerente-geral da Fundação, Marcos Tardin, ressaltou a qualidade dos trabalhos produzidos pelos jovens. “Não tem como não sentir otimismo e uma forte crença no potencial de transformação dos jovens da rede pública do Ceará”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2024: Governador Elmano abre o VIII Festival Alunos que inspiram. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2024: Governador Elmano abre o VIII Festival Alunos que inspiram. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Já o governador Elmano de Freitas destacou o poder de transformação da cultura nos jovens. “Quando um jovem escreve um poema, pinta um quadro, faz grafite ou uma crônica, ele já está passando por um processo de transformação pessoal. E o resultado desse trabalho também tem o poder de inspirar outros jovens”, disse.

De acordo com a Seduc, ao longo das fases escolar (que ocorreu de 22 de abril a 24 de maio), regional (27 de maio a 12 de julho) e estadual (15 de julho a 29 de agosto), buscou-se envolver a juventude em práticas culturais que abordassem os direitos das mulheres, a violência de gênero e o empoderamento feminino na educação básica.

Na primeira fase, a Escolar, participaram 11.695 projetos. Para a segunda fase, a Regional, foram aprovadas 3.518 produções. E na terceira fase, a Estadual, participaram 486 trabalhos. Todos os trabalhos foram avaliados virtualmente.

Confira os ganhadores de cada categoria:

Cordel

Crede 08 - Meninas Mulheres Aonde Elas Quiserem

Crede 11 - Mulher: Lutas e Histórias Que Inspiram e Transformam

Crede 13 - Cordel Para Meninas E Mulheres (Pcd)

Crônica

Crede 18 - Substantivo Feminino

Crede 19 - Por Um Fio… (Pcd)

Crede 20 - Devaneios

Banda Autoral

Crede 04 - Mulheres Resistência

Crede 07 - Mulher Nordestina

Crede 17 - Educação que Ensina A Sonhar (Pcd)

Banda Cover

Crede 06 - Marias Que Inspiram (Pcd)

Crede 14 - O Feminismo em Triste, Louca ou Má: Uma Tradução da Luta por Igualdade

Crede 16 - Pagu

Documentário Em Curta-Metragem

Crede 08 - Maria de Fátima

Crede 12 - Grandes Mulheres, Grandes Artes e Grandes Histórias (Pcd)

Crede 12 - Ô Menina Artista!

Dança

Crede 02 - Elas Vivem: Liberdade de Ser e Viver

Crede 07 - Manequim: Mulheres Reais, Fora Da Vitrine!

Crede 15 - Amor e Arte, Direito de Todos (Pcd)

Desenho À Mão Livre

Crede 18 - Diversas Mulheres, Uma Só Luta: Equidade (Pcd)

Crede 18 - Nascer de Mim: Eu Além Do Mas

Sefor 02 - Carolina Maria De Jesus: A Arte Da Pioneira Negra Na Literatura Brasileira

Esquete Teatral

Crede 02 - Maria... Maria

Crede 09 - Sossecorp

Crede 19 - Maria, Maria, Mulher E Guerreira! (Pcd)

Fotografia

Crede 01 - Minha Mãe Me Ensinou, Nossa Arte é Ancestral!

Crede 09 - O Mundo Nas Mãos (Pcd)

Crede 16 - Terra De Chicas

Graffiti

Crede 04 - Meu Grito, Minha Liberdade e Minha Força

Crede 09 - Sonhos e Possibilidades Através Da Educação (Pcd)

Sefor 01 - Meninas, Mulheres e Artes: Educação Que Transforma

Música Autoral

Crede 07 - Sou Mulher, Eu Tô Aqui!

Crede 10 - Qual A Diferença Entre Meninos E Meninas? (Pcd)

Crede 11 - Fênix, Menina Mulher

Música Intérprete

Crede 03 - Triste, Louca Ou Má - Francisco, El Hombre (Pcd)

Crede 06 - A Violeira

Crede 08 - Salve Todas

Pintura

Crede 01 - Minha Mente Em Aberto, Mulheres Com Tea (Pcd)

Crede 04 - Sensibilidade E Resiliência

Sefor 03 - Tela De Despejo

Poema

Crede 04 - Mulheres: Entre Vozes E Versos

Crede 06 - Arte Em Ser

Crede 16 - Você Quer Jogar? (Pcd)

Quadrinhos

Crede 05 - Elas Merecem Ser Exaltadas

Crede 06 - Anacrônico: Um Olhar Feminino

Sefor 02 - É Apenas Maquiagem (Pcd)