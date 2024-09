Ceará tem mais de 2 mil pessoas vivendo em asilos, diz IBGE

Foto: FÁBIO LIMA ASILOS SÃO compostos, em sua maioria, por pessoas acima de 60 anos

No Ceará, mais de 2 mil pessoas vivem em asilos ou em outras Instituições de Longa Permanência (ILPs) para idosos, de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa sexta-feira, 6.

Das 19 mil pessoas residentes em domicílios coletivos no Estado, 2.091 pessoas habitam esse tipo de moradia, representando 10,75% do público. Os espaços são formados, em sua maioria, por pessoas acima de 60 anos de idade. São 1.787 moradores idosos, representando 9,19% do público total.

As mulheres compõem a maioria dos residentes idosos em asilos, são 1.149 de moradoras (5,91%). Ao todo, são 638 residentes (3,28%) homens acima dessa faixa etária. Os dados do Censo ainda mostram que 319 pessoas, de zero a 59 anos de idade, moram em asilos ou em outras ILPs distribuídas pelo Estado.

A população com mais de 80 anos lidera o maior número de residentes nesses tipos de domicílio no Ceará. São 889 pessoas, sendo 666 mulheres e 223 homens nessa faixa etária.



Os asilos concentram o segundo maior número de pessoas em domicílios coletivos no Ceará após as penitenciárias ou centros de detenção.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Ceará possui 60 ILPs distribuídas em 21 municípios. A maior concentração das instituições está em Fortaleza, que concentra 20 equipamentos, sendo 11 particulares e nove filantrópicas, ou seja, que possuem convênio com o setor público.

É a primeira vez que o IBGE divulga dados dessa natureza no âmbito do Censo, traçando um perfil de idade, sexo e alfabetização dos moradores destes tipos de domicílios. Os pesquisadores ressaltam que, nesses locais, a taxa de analfabetismo é bastante elevada. Considerando apenas os idosos, de 60 anos ou mais, o índice é de 30,5%, enquanto no País a taxa foi de 17,2%.

Miliane Pinheiro, assistente social e doutoranda em sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Uece, analisa que a crescente demanda por ILPI tem como explicações as transformações societárias.

"Como as mudanças ocorridas nas configurações familiares e o crescimento das taxas de ingresso de mulheres no mercado de trabalho, o que repercute diretamente na oferta de cuidado às pessoas idosas, sendo estas responsabilidades, em muitos casos, transferidas para instituições públicas ou privadas", cita.

Confira a distribuição por faixa etária nos asilos no Ceará

13 mil pessoas vivem em unidades prisionais

Do total de pessoas que habita domicílios coletivos, 12,8 mil vivem em unidades prisionais, representando 66% do total dessa população. A maioria é formada por homens, com 12,2 mil pessoas (64,9%). As mulheres representam 1,1% da quantidade total, com 214 vivendo nas unidades.

A publicação mostrou que a maioria têm idades entre 30 a 39 anos, representando 4,3 mil pessoas do total do grupo na condição de morador desse tipo de domicílio.

Em seguida, pessoas entre 25 a 29 anos ocupam os locais e, em seguida, o público de 20 a 25 anos. Crianças e adolescentes representam 1% do grupo, com 197 jovens, e idoso 0,95% do total, com 187 pessoas residindo nas unidades distribuídas no Estado.

De acordo com o Censo, os domicílios coletivos são locais restritos a normas de subordinação administrativa por quem habita. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), em nota, ao O POVO, nesta sexta-feira, 6, o sistema carcerário do Estado possui 30 unidades prisionais.

As unidades possuem capacidade para 17.618 presos, sendo que a atual população no sistema prisional é de 22.086 pessoas. O cenário mostra que os locais registram aumento de 25% da população permitida nos locais.





Quase mil pessoas vivem em tendas ou barracas

No Ceará, 4 mil pessoas vivem em domicílios improvisados — locais não-residenciais, mas que os entrevistados apontaram como sua atual moradia. Estabelecimentos em funcionamento concentram o maior número de pessoas, com 1.863, representando 46,49% da população.

Em segundo lugar, concentra-se o público que vive em tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido. São, ao todo, 980 pessoas, sendo 546 homens e 434 mulheres. Em seguida, 452 pessoas vivem em abrigos naturais e outras estruturas improvisadas.

Na sequência, o total de 362 pessoas vivem em estruturas improvisadas em logradouro público, exceto tenda ou barraca. A publicação ainda revela que 323 pessoas moram em estrutura não residencial permanente degradada ou inacabada e, por último, 27 pessoas moram em veículos, como carros, caminhões, trailers e barcos.

