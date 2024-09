Grande Fortaleza registra redução de 19,4% no número de homicídios em agosto, aponta dados da SSPDS

Foto: Divulgação/SSPDS SSPDS registrou mais de 21 mil ocorrências em cinco meses

O Ceará registrou 254 mortes violentas em agosto de 2024. Número representa uma pequena redução de 0,4% em relação a agosto de 2023, quando foram identificados 255 casos do tipo. Já a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) acumulou 54 óbitos do tipo no mês passado, menor índice do ano.

Dados foram divulgados nessa sexta-feira, 6, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPS). Conforme balanço disponibilizado no site da pasta, os índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados neste ano na unidade federativa foram: janeiro (284), fevereiro (257), março (278), abril (320), maio (316), junho (259), julho (246) e agosto (254).

Na RMF foram 54 óbitos do tipo em agosto recente contra 74 no mesmo período do ano passado, uma diminuição de 19,4%. No panorama geral a redução é ainda mais expressiva, uma vez que indicativo do mês passado é o menor registrado na região neste ano, conforme levantamento feito pelo órgão.

Considerando apenas os meses de agosto, pasta aponta que esse é o melhor resultado desde 2016, quando também aconteceram 54 casos. Índices de mortes violentas identificados na Grande Fortaleza em 2024 foram: janeiro (65), fevereiro (78), março (88), abril (104), maio (89), junho (67), julho (68) e agosto (54).

Em relação ao mês passado o Interior Norte também apresentou redução do indicador. Foram 74 óbitos do tipo em agosto recente contra 83 no mesmo período do ano anterior— uma queda de 10,8%. Dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da SSPDS.

Após reunião do secretariado realizado ontem, o secretário da Segurança do Ceará, Roberto Sá, falou acerca da queda desses índices. Na ocasião, o representante estadual destacou que os números observados mostram "uma tendência da redução do crescimento" de mortes violentas no Estado.

"A gente espera que esses números apresentem essa redução consistente, pra gente aumentar a tranquilidade e aumentar a segurança no nosso estado do Ceará", apontou na ocasião.

Em relação a Região Metropolitana de Fortaleza, o secretario destacou que houve uma mobilização do reforço policial para reduzir o crescimento de óbitos violentos na RMF. Além disso, ele também destacou que a expectativa é de seguir com a meta de redução do indicador, continuando com ações como a de "identificação de pessoas que são faccionadas".

"É uma região que sabemos que é muito violenta, que sabemos que temos que ter muita atenção, muito trabalho, muita dedicação dia e noite do Governo do Estado como um todo mas também das forças de segurança", disse.

"Com a determinação de nós enfrentarmos mais fortemente o crime organizado, de equiparmos as forças de segurança com viaturas novas, equipamentos novos, o incremento de horas extras pra gente poder atuar com mais policiais em áreas ou conflagrada ou que esteja acontecendo algum tipo de delito, conflito entre facções criminosas (...) A gente conseguiu com muito esforço mobilizar esse reforço policial pra tentar inclusive evitar o conflito entre esses grupos (faccionados)", disse ainda Roberto Sá. (Colaborou o repórter Marcelo Bloc)