Jornalista do O POVO é indicado ao prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros

Foto: AURÉLIO ALVES RUBENS Rodrigues é editor-adjunto de Cidades no O POVO

O jornalista, colunista do O POVO+ e editor-adjunto de Cidades no Grupo de Comunicação O POVO, Rubens Rodrigues, foi indicado ao prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, que está em sua 2ª edição.

A eleição é promovida pelo Jornalistas&Cia em parceria com 1Papo Reto, Portal Neo Mondo e Rede Jornalistas Pretos para celebrar profissionais e publicações do jornalismo. Nesta primeira fase, os nomes foram indicados por profissionais da comunicação.

A próxima etapa da votação elegerá o TOP 50 Jornalistas +Admirados do Brasil, o TOP 5 profissionais de Imagem (foto e vídeo) e o TOP 5 Veículos – categoria Geral e liderados por Jornalistas Negros ou Negras.

O prêmio será entregue no próximo dia 11 de novembro, em um evento no Itaú Cultural, em São Paulo. Na cerimônia, será divulgado o TOP 10, o campeão de cada categoria e os vencedores por região da Federação.

Rubens diz que a indicação veio depois de um ano de trabalho como colunista de assuntos ligados à raça, à diversidade e aos direitos humanos. “Há um reconhecimento de que essa trajetória é importante. Mostra que é um trabalho que tem impacto. E ser reconhecido por outros profissionais da comunicação é gratificante, ainda mais sendo indicado ao lado de jornalistas que admiro”, comenta.

Para ele, é fundamental dizer que foi uma escolha sua falar sobre pessoas pretas ocupando espaços, povos indígenas sendo reconhecidos, ou ainda discutir as muitas violências contra a mulher ou contra a população de rua.

“É um jornalismo que volta o olhar para uma população que precisa ser vista pelas suas potências e ter as vulnerabilidades faladas para expor a necessidade de políticas públicas”, complementa.

Saiba como votar

A votação online é aberta para jornalistas, profissionais da comunicação e pessoas relacionadas com a área. Para votar, basta preencher um cadastro com nome e e-mail. As categorias de voto são jornalista, profissional de imagem, veículo geral e veículo liderado por jornalistas negros. Em cada categoria, é possível escolher até cinco pessoas. https://pesquisa.portaldosjornalistas.com.br/pesquisa/admirados-jornalistas-negros-e-negras-da-imprensa-brasileira-2024-2o-turno-2024-2o