Dia do Administrador: alunos de escola profissionalizante organizam evento na Uece

Foto: Fabrícia Braga Dia do administrador: estudantes de escola profissionalizante organizam evento para celebrar a data

Em comemoração ao Dia do Administrador, celebrado no dia 9 de setembro, os alunos do 2º ano do curso técnico de administração da EEEP Joaquim Moreira de Souza, localizado no bairro Parangaba, em Fortaleza, realizaram um evento especial para comemorar a data. A celebração ocorreu nessa terça-feira, 10, na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e reuniu 170 participantes, incluindo alunos do 1º e 3º ano da EEEP Joaquim Moreira de Souza e estudantes do 1º ano EEEP Paulo VI.

Os organizadores do evento foram os próprios alunos do 2º ano, que se encarregaram de buscar patrocínios, confirmar palestrantes e coordenar a logística do evento. As estudantes Yasmin Alves e Vivian Oliveira, duas das alunas envolvidas na organização, explicaram o processo organizacional.

“Dividimos as tarefas entre setores e líderes para garantir eficiência, pois na escola aprendemos sobre a importância de dividir as tarefas e sobre a eficácia de que cada um precisa fazer para organizar um evento”, disse Vivian Oliveira. A organização do evento levou dois meses, incluindo o período de férias.

A estudante Yasmin Alves destaca como é gratificante para a turma entregar um evento que tem como objetivo celebrar o Dia do Administrador. “É revigorante para nós alunos entregar esse evento, pois a gente se esforçou muito, ficamos felizes pois outros estudantes do curso de administração estão aqui, então levamos ensinamento para eles também”, afirmou.

Marcelo Amorim, professor coordenador do curso de administração da Escola Joaquim Moreira de Souza, destacou a importância do evento para os alunos. “Além de fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização da profissão, o evento oferece aos estudantes uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e aplicar técnicas que serão cruciais em sua futura carreira”, explicou Amorim.

Marcelo ressalta a dedicação que os alunos tiveram em organizar o seminário. “É a forma que eu consigo mostrar para os estudantes como aplicar na prática aquilo que eu tento ensinar em sala de aula, então é muito gratificante para mim a realização desse evento."

Dia do administrador: alunos se reúnem para assistir evento organizado por estudantes de escola profissionalizante Crédito: Fabrícia Braga

Entre as palestras apresentadas, destacaram-se temas como gamificação, marketing digital e as novas tendências em administração impulsionadas pela inteligência artificial.

A palestrante Giovanna Carranza abordou temas como gestão de carreira, marketing digital e a influência da inteligência artificial no mercado de trabalho. Ela expressou entusiasmo ao ver a organização e o nível de comprometimento dos alunos com o evento.

“Fiquei impressionada com a qualidade do evento e com o engajamento dos jovens. Meu objetivo era inspirar e despertar a consciência sobre as novas demandas do mercado. A dedicação dos alunos em preparar um evento desse porte é um reflexo do que podem alcançar em suas futuras carreiras”, disse a palestrante.

O evento também contou com a participação de alunos do 1º ano do curso técnico de administração da Escola Paulo VI, que estão no primeiro ano do curso de administração.

Taciana Rais, coordenadora do curso na Escola Paulo VI, elogiou a organização dos alunos da Escola Joaquim Moreira de Souza. “Foi uma surpresa e uma grande satisfação ver a qualidade e o profissionalismo com que os alunos organizaram o evento. Isso serve de inspiração para nossos alunos, que no próximo ano terão a oportunidade de aplicar esses conceitos”, disse.