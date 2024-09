UFC terá curso de inteligência artificial e de empreendedorismo digital em Quixadá

Foto: Joakim Santos/Especial para O POVO CUSTÓDIO Almeida, reitor da UFC, anuncia expansão da Universidade nos campi de Quixadá, Russas, Itapajé, Crateús e Sobral

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está programando uma ampla expansão da oferta de cursos em seus campi de Russas, Quixadá, Itapajé e Crateús, consolidando a política de interiorização que vem marcando o crescimento da instituição nos últimos anos.

Uma das novidades é a implantação em Quixadá dos cursos de graduação de Inteligência Artificial (IA) e de Administrador de Empreendedorismo Digital. O pró-reitor de Graduação da UFC, Davi Romero de Vasconcelos, confirmou com exclusividade para a Caravana detalhes sobre os cursos.

"Estamos cuidando esse ano da infraestrutura física necessária e da elaboração dos projetos pedagógicos dos dois cursos em Quixadá. A ideia é iniciar as aulas no primeiro semestre de 2026", afirmou o professor.

Em seu discurso de boas-vindas à equipe da Caravana UFC 70 anos, no campus de Sobral, o reitor da UFC, Custódio Almeida, citou o lançamento dos dois cursos e fez referência à Universidade Federal de Goiás (UFG), que já oferece a cátedra de IA. O curso da UFG, segundo a homepage da instituição, "tem o objetivo de formar profissionais aptos a resolver problemas complexos por meio da Inteligência Artificial, de forma inovadora e empreendedora".

Para Crateús, o reitor Custódio Almeida anunciou os cursos de Odontologia, Psicologia e Fonoaudiologia. Em Russas, as novidades são os cursos de Medicina e Engenharia da Computação.

Sobre o campus de Itapajé Jardins de Anita, que celebrou três anos de existência no último dia 3 de setembro, o reitor afirmou: "Itapajé vai receber vários cursos porque é o menor campus. O projeto contempla seis novos cursos, além de cinco licenciaturas: Física, Matemática, Letras Português-Inglês, Pedagogia e Teatro". Atualmente, a UFC de Itapajé oferece os cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Segurança da Informação.

Segundo Custódio, em breve a UFC também vai inaugurar o Teatro de Itapajé. "A meta é até dezembro, mas pode ficar para o início de 2025", disse.

Em Sobral, as novidades estão relacionadas a obras no campus da UFC. "O nosso campus vai ter a recuperação completa de toda a parte tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), com parte dos recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)", afirmou.