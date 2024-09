CNH Popular 2024 é lançado com 25 mil vagas ofertadas

Foto: Divulgação Governo do Estado Solenidade de lançamento da CNH Popular 2024 ocorreu no RioMar Kennedy

A edição de 2024 do Programa CNH Popular foi lançada ontem, 12. Ao todo, serão ofertadas 25 mil habilitações, de forma gratuita, nas categorias A (moto) e B (carro). Um evento de lançamento ocorreu no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Poucos minutos após a abertura das inscrições, no entanto, candidatos relataram dificuldades de acessar a plataforma de inscrições do programa. São cinco mil vagas para Fortaleza e outras 20 mil divididas entre os outros 183 municípios. As inscrições seguem até o preenchimento total das vagas.

O cadastro para o CNH Popular 2024 deve ser feito de forma virtual, na página cnhpopular.ce.gov.br. Os candidatos inscritos no programa também devem acompanhar o andamento das etapas na página específica do portal do Detran-CE.

Sem saber que as inscrições ocorrem exclusivamente online, diversos candidatos foram presencialmente ao posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy. “Houve uma confusão de informações, muitas pessoas postaram nas redes sociais que o lançamento e as inscrições seriam aqui [RioMar Kennedy]”, disse um dos presentes, José Leonardo Vasconcelos, 18, de Fortaleza.

Além de passar pela frustração de se deslocar ao local e não receber o atendimento esperado, os candidatos também enfrentaram dificuldades para acessar a plataforma de inscrições. “Não consigo acessar o site. Ele não carrega”, conta José Leonardo. O jovem explica que busca conseguir tirar a habilitação pelo programa para poder realizar entregas para seu empreendimento.

A situação também foi enfrentada por Juan Marinho, que recentemente fez 18 anos. “Pensei: ‘Vou tirar minha habilitação logo’, porque o foco agora é procurar emprego. Mas fiquei sabendo que vim aqui sem necessidade e ainda não consigo acessar o site”, conta.

O Detran-CE informou ao O POVO que o site para as inscrições já está disponível. No entanto, a plataforma tem apresentado instabilidades por causa da alta demanda.

“Pode haver algum atraso ou demora, mas, até o momento, tudo está funcionando bem. Por isso, eu insisto: não deixe de tentar. Mesmo que não consiga em um primeiro momento, pode dar certo em uma nova tentativa”, destacou Michel Mourão Matos, superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

No interior do Estado, as vagas serão distribuídas com base na quantidade da população do município dividida pelo número de CNHs ofertadas. A proporção entre o número de veículos registrados por município e o número de habitantes habilitados também é considerada.

Para quem for beneficiário da carteira tipo A, o programa garante um capacete. Os beneficiários do programa também terão acesso aos serviços de exame psicológico, aptidão física e mental, curso teórico-técnico, curso de prática veicular e exame de direção.

Evento de Lançamento do CNH Popular 2024

Apesar das inscrições não serem feitas de forma presencial, o posto do Detran do Shopping RioMar Kennedy foi palco do lançamento da edição de 2024 do programa. Participaram do evento o superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Michel Mourão, além do governador Elmano de Freitas.

O chefe do poder estadual destacou a importância do Programa: “Muitas vezes, essa carteira é necessária para que essas pessoas possam ter uma renda, trabalhar, e ao mesmo tempo, garantir que estarão dirigindo de forma regular”, comentou Elmano.

Após ter inscrição aprovada, os candidatos devem acompanhar o andamento das etapas no portal do Detran-CE, onde será notificado para iniciar o processo na autoescola. A partir dessa data, ele terá até 12 meses para concluir todo o processo.

“Como se trata de um benefício, e nós tentamos expandi-lo ao máximo, a pessoa precisa estar atenta para não perder a oportunidade. Caso ela não consiga cumprir com as exigências, outra pessoa poderá ocupar a vaga. Por isso, é importante que ela não perca essa chance”, ressaltou o superintendente do Detran-CE, Michel Mourão.

Durante o evento, também foi realizada a entrega simbólica das carteiras de habilitação dos beneficiários da edição 2023 que concluíram o processo e foram aprovados. Uma delas foi Maria Estefane Nascimento Moreira, 21, moradora de Acaraú, a 244 km de Fortaleza.

Programa CNH Popular 2024 oferece 25 mil habilitações gratuitas nas categorias A e B, com 5 mil vagas para a capital e 20 mil para o interior Crédito: Lara Vieira/O POVO

“Sempre quis tirar a carteira. Para quem não pode pagar, como eu, foi uma oportunidade excelente. Eu optei pela categoria B (carro) e fiz todo o processo na minha cidade mesmo”, conta a jovem. “Agora que tirei a carteira, quero tentar dirigir mais para ganhar mais confiança.

Quem pode participar do programa CNH Popular?

O programa é destinado a pessoas de baixa renda, que têm dificuldades em pagar pelo documento. Os beneficiários que podem participar do programa são pessoas credenciadas no programa Bolsa Família e pessoas com algum tipo de deficiência. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ter Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Quais documentos necessários para se cadastrar no CNH Popular?

CPF

Cadastro no site do Detran

Declaração do CRAS comprovando ser beneficiário do Bolsa Família

Atestado médico com CID confirmando ser portador de deficiência física

Declaração da Secretaria de Segurança Pública confirmando ser egresso do sistema prisional

Comprovante de residência no nome do condutor ou declaração de residência

Documento de identidade ou equivalente

Cuidado com golpes

O Detran reforça que o Programa CNH Popular não utiliza redes sociais ou SMS para se comunicar com os candidatos. Além disso, não há cobrança de taxas para inscrição ou para a realização de qualquer etapa do processo.