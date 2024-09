Duas estagiárias são suspeitas de fraudar empréstimos em agência do INSS

Foto: Reprodução/ Polícia Federal no Ceará Em julho de 2024, o setor de monitoramento de benefícios do INSS identificou a atuação irregular das duas estagiárias

A Polícia Federal no Ceará cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Maracanaú e Pacatuba, ambos localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação, realizada na manhã de ontem, 12, identificou que duas estagiárias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estavam envolvidas em um esquema de fraude, liberando empréstimos sem o conhecimento e autorização dos seus supervisores.

As estudantes atuavam na Agência da Previdência Social de Maracanaú e, por meio do cumprimento dos mandados realizados nas residências das duas e na agência, foram coletados documentos, aparelhos celulares e computadores, que serão analisados para descobrir a identidade dos demais membros da organização.

O delegado de Polícia Federal e chefe da Delegacia de Crimes Previdenciários no Ceará, Cláudio Carvalho, explica que, em julho de 2024, o setor de monitoramento de benefícios do INSS identificou a atuação irregular das duas estagiárias. As duas estavam liberando de forma massiva, benefícios previdenciários para a contratação de empréstimos consignados.

"Os empréstimos eram contratados por meio das instituições bancárias sem o conhecimento ou autorização dos segurados, causando prejuízo não apenas aos beneficiários do INSS mas também à própria previdência social",

explica o delegado.

As condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, inserção de dados falsos no sistema informativo do INSS, entre outros, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão.

O nome da operação, Ubiquidade, qualidade divina de se estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, diz respeito ao fato de que os centenas de beneficiários supostamente teriam comparecido até a agência de Maracanaú, apesar de todos residirem em outros estados da Federação. (Luiza Vieira/Especial para O POVO)