Eleitores apontam violência como principal problema de Caucaia

Foto: leitor via WhatsApp O POVO PICHAÇÕES de facções apagadas no bairro Marechal Rondon, em Caucaia

Com três facções disputando territórios, 182 homicídios e 1.083 roubos neste ano, Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem a criminalidade e a violência entre seus principais problemas. A pesquisa Atlas/O POVO, realizada entre os dias 13 e 18 de agosto deste ano, identificou esse temor entre os eleitores do município.

A criminalidade em Caucaia foi citada por 93,6% dos entrevistados dentre os maiores problemas que afetam o município. São mais de 20 pontos percentuais a mais que a saúde, o segundo problema mais mencionado, com 66,4%. Cem por cento dos eleitores com ensino fundamental completo destacaram a criminalidade como problema em Caucaia.



Outra pergunta realizada na pesquisa foi se a presença de facções afeta acesso a serviços e deslocamentos nas comunidades onde os entrevistados moravam. “Sempre” foi a resposta de 28,3% dos eleitores, o maior percentual dentre as quatro respostas disponíveis. “Raramente” foi a resposta dada por 25,6%, “Frequentemente” foi a resposta de 23,5% e “Nunca” foi a resposta de 22,6%.



Desde que as facções criminosas iniciaram uma guerra pelo domínio do Estado, em meados de 2016, O POVO tem mostrado diversos casos em que moradores de uma determinada região deixaram de frequentar territórios “rivais”, ou seja, onde agem facção inimiga à que age em sua comunidade.

Essa dinâmica se fez presente, por exemplo, no assassinato de Luan Mateus Braga Rocha, ocorrido no último dia 4 de janeiro no bairro Araturi, em Caucaia. Na ação, uma outra pessoa ficou ferida.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o crime foi praticado porque a vítima sobrevivente, que seria o alvo derradeiro do criminoso, morava em uma área dominada pela facção Comando Vermelho (CV).



O homem que foi denunciado pelo crime, Anderson Soares da Silva Lima, seria, por sua vez, integrante da facção Massa Carcerária. Anderson negou envolvimento na execução e disse que não integrava facção. Ele está preso e aguarda julgamento. Além do CV e da Massa, a Guardiões do Estado (GDE) age em Caucaia.



A pesquisa Atlas/O POVO também mostrou que o desempenho da Prefeitura Municipal, atualmente ocupada por Vitor Valim (PSB), na segurança pública é repudiada pela maioria da população. “Ordem urbana e segurança pública” foi o quesito pior avaliado dentre os nove questionados na pesquisa.

Apenas 7% consideraram “ótimo/bom” o desempenho da prefeitura municipal nessa área. Oitenta e um por cento avaliaram como “ruim/péssimo” e 12% como "regular". Saúde veio na penúltima colocação, com 13% de “ótimo/bom”, enquanto o transporte público apareceu como o setor melhor avaliado, visto com aprovação por 54%.



Neste ano, até o último dia 20 de agosto, Caucaia registrou 182 homicídios em 2024, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). É o 15º município cearense com a maior taxa de assassinatos neste ano, com um índice de 51,16 mortes por 100 mil habitantes.

Entre os municípios cearenses com mais de 100 mil habitantes, Caucaia fica atrás apenas de Maranguape, também na Região Metropolitana de Fortaleza — com 62 assassinatos, Maranguape teve uma taxa de 59 homicídios por 100 mil habitantes.

Além disso, Caucaia foi o segundo município que mais registrou roubos de janeiro a julho deste ano no Ceará. Foram 1.083 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), conforme a SSPDS, número que está atrás apenas do registrado em Fortaleza, que teve, no período, 15.744 roubos.



A pesquisa Atlas/O POVO ouviu 810 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da margem de erro é de 95%.