Romaria de Nossa Senhora das Dores termina domingo e deve atrair 300 mil devotos a Juazeiro do Norte

Foto: Leonardo Henrique / News Cariri Milhares de romeiros lotam Igreja Matriz de Juazeiro no encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Dores.

A tradicional Romaria de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, a 527,57 km de Fortaleza, será encerrada no próximo domingo, 15. Segundo a Secretaria de Turismo e Romaria da Cidade, cerca de 300 mil romeiros devem visitar a Terra do Padre Cícero ao longo da festividade.

A festa teve início no último dia 31 de agosto, totalizando 16 dias de programação religiosa. A procissão de Nossa Senhora das Dores, realizada no Dia da Padroeira, marca o encerramento da romaria. Neste ano, a Basílica Santuário Mãe das Dores, Igreja Matriz de Juazeiro, espera que cerca de 150 mil romeiros comparecerão no encerramento dos festejos. A celebração é considerada o momento mais importante da festividade.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quinta-feira, 12, o titular da pasta, Renato Wiliams, disse que o público esperado para esse ano está dentro do padrão das edições anteriores. Ele explica que o grande número de visitantes faz a população da Cidade quase dobrar, o que demanda mudanças na segurança e infraestrutura do município.

“É um número muito grande e daí se dá uma grande operação. Nós temos os agentes de trânsito trabalhando em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A prefeitura coloca banheiros químicos nos locais de maior movimentação e o trânsito também é modificado”, informou.

Reforma no Centro de Apoio aos Romeiros

Ainda durante entrevista, o secretário afirmou que o Centro de Apoio ao Romeiro precisa ser reconstruído, pois o equipamento não é convidativo para os visitantes: “A arquitetura do prédio não convida o romeiro a adentrar no equipamento”, disse. Renato Wiliams comparou o local com um labirinto e disse que já há um planejamento de reforma para o Centro, visando atender as demandas dos permissionários e romeiros que visitam Juazeiro do Norte.

O Centro de Apoio ao Romeiro foi inaugurado em 2011 e possui espaço para comércios e restaurantes, mas a maioria dos boxes está vazia. O equipamento fica localizado na Rua Padre Cícero, próximo à Igreja Matriz, um dos locais de maior movimentação de fiés.



O impacto da Romaria na economia do Cariri

O presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Cariri, Júnior Feitosa, classifica a Romaria de Nossa Senhora das Dores como um momento ‘impulsionador da economia’ da região. Ele destaca o aumento na demanda dos setores de serviço, como a hotelaria e o segmento de bares e restaurantes, além do aquecimento do comércio local.

“As pessoas que visitam a Cidade vêm consumindo e injetando dinheiro na economia, seja do pequeno empreendedor ao grande empresário. Isso mostra a importância em fortalecer, acolher e qualificar o setor de turismo. Juazeiro tem em sua essência os setores do comércio e serviço como quase 90% da geração de emprego e renda”, afirmou à rádio O POVO CBN Cariri. (Colaborou Beatriz Silva da rádio O POVO CBN Cariri)