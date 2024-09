Cineteatro do campus Jardins de Anita terá suítes e programação nacional

Foto: Joakim Santos/Especial para O POVO Cineteatro do campus da UFC Jardins de Anita em Itapajé será inaugurado até o início de 2025

A UFC vai inaugurar até o início do ano que vem um cineteatro dentro do campus Jardins de Anita, em Itapajé. O espaço, projetado inicialmente como um teatro pelo empresário José Maria de Sousa Melo, falecido em 2011, faz parte do patrimônio doado por ele para a Universidade, que também abrange o terreno onde hoje funciona o campus.

Durante sua passagem por Itapajé, a Caravana UFC 70 anos entrevistou o diretor do campus Jardins de Anita, professor João Henrique Corrêa, para saber mais detalhes sobre a obra e a importância desse novo equipamento cultural para a região do Vale do Curu. "Estamos transformando a estrutura em um cineteatro, justamente porque não temos um cinema na região. Esta é uma oportunidade de agregarmos valor a esse equipamento", afirmou o professor.

A ideia da UFC é que o cineteatro possa ser utilizado pelo Fórum de Artistas de Itapajé e por toda a região, mas o grande objetivo da universidade, segundo o professor João Henrique, é colocar esse cineteatro na rota da cultura cearense, nordestina e brasileira.

"O espaço tem um potencial muito grande para ser um ponto forte de cultura. Servirá não só para a realização de espetáculos e cinema, mas também como residência pedagógica, principalmente para o pessoal do teatro ou outras formações", afirmou.

Um dos diferenciais da estrutura do cineteatro são suas nove suítes, que poderão ser usadas por equipes artísticas que estiverem ensaiando algum espetáculo ou até mesmo por professores de outras localidades que estejam trabalhando ou visitando o campus da UFC.

O projeto original do cineteatro de Itapajé conta com 420 lugares e uma boca de cena (palco) de aproximadamente 10 metros de extensão. "Para a criação desse espaço, José Maria trouxe especialistas da cena cultural do Rio de Janeiro para criar um equipamento que pudesse dar esse suporte a algo grandioso", conta o professor João Henrique. O nome do cineteatro ainda não foi escolhido.

Além da área do cineteatro em construção, o campus Jardim de Anita, doado por José Maria para a UFC, conta com o bloco administrativo, onde ficam a secretaria acadêmica, o gabinete dos professores, as coordenações de curso, a prefeitura do campus, além da direção e da vice-direção; e o bloco didático, com 10 salas de aula, um auditório e 2 laboratórios de informática.

O planejamento 2023-2027 da UFC em Itapajé está recebendo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) do Governo Federal. Com estes investimentos, o plano prevê obras e aquisições para ampliar o campus Jardins de Anota. Entre estas obras estão previstas, além da finalização do cineteatro, restaurante universitário, biblioteca, laboratórios e o novo bloco didático.

Na segunda-feira, o reitor da UFC, Custódio Almeida, anunciou em Sobral a abertura de seis novos cursos no campus de Itapajé. Serão cinco licenciaturas, Matemática, Física, Pedagogia, Letras Português-Inglês e Teatro; e um curso tecnólogo de Animação e Jogos Digitais. Eles vão passar a compor a oferta acadêmica da UFC na cidade que já conta com os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação e Ciência de Dados.