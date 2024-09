"Vocês terão todo apoio para agir contra o crime organizado", diz Elmano ao incorporar 1.099 soldados à PM

Foto: FERNANDA BARROS ELMANO DE FREITAS foi cumprimentar os policiais após a cerimônia

A solenidade de ingresso de 1.099 soldados na corporação da Polícia Militar do Ceará foi realizada nessa sexta-feira, 13, no Centro de Eventos, marcada por orientações e elogios do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do comandante geral da PMCE, coronel Klênio Savyo, aos profissionais da segurança. Na solenidade, 30 tenentes passaram a integrar a Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa (CSAR) da PMCE.

O governador garantiu aos agentes de segurança apoio jurídico e psicológico e ressaltou uma "retomada histórica" do Hospital da Polícia Militar. Elmano afirmou que está em dívida com o povo do Ceará, em referência aos grupos criminosos. "Vocês terão todo apoio para agir contra o crime organizado", afirmou.

Elmano destacou que os militares passarão por situações difíceis, pois é um trabalho que exige coragem, e alertou que durante um confronto com criminosos, a prioridade é a vida do policial militar. "A prioridade é a vida de vocês", reforçou.

FORTALEZA, CEARÁ, 13-09-2024: Formação de policiais militares. O evento contou com a presença do Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, o Secretário de Segurança, Roberto Sá, e o Coronel Comandante-Geral da Polícia Militar do Ceará, Klênio Savyo. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O governador afirmou que, no concurso no qual os agentes foram aprovados, houve a inscrição de 69.293 pessoas e que, hoje, eles estão sendo formados por terem se destacado. "Por mérito, sacrifício e apoio dos familiares. Fico imaginando o orgulho da família de vocês", comentou, emocionado.

Elmano destacou a necessidade de enfrentar o crime organizado para trazer paz ao povo cearense e pontuou que mais 338 PMs estão em formação. Elmano destacou ainda novos concursos para Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Depois de concluído o discurso, o governador foi cumprimentar os policiais.

Ao fim da cerimônia, a emoção tomou conta do espaço, que estava ocupado com aproximadamente cinco mil pessoas. O olhar de seridade dos novos agentes de segurança foi se transformando em sorrisos, lágrimas, abraços e confratenização.

A emoção dos recém-chegados também marejava os olhos de quem já tem longa experiência na Polícia Militar. Até mesmo os miltares que trabalhavam na segurança do evento foram às lágrimas. Ao fim foi possível ver as famílias saindo de mãos dadas e orgulhosas por integrar a corporação que tem quase 200 anos de existência.

Novo efetivo será colocado em áreas com mais necessidade

Em entrevista ao O POVO, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, afirmou que os agentes vão se somar ao efetivo existente para combater a criminalidade. "Sabemos que é difícil, não é fácil, mas vamos enfrentar o crime dia e noite para ajudar o povo cearense a ter mais paz e tranqulidade", aponta.

O gestor apontou que há vários pontos a trabalhar, mas um dos focos é o combate às facções. "As facções disputam entre si e aumentam a letalidade nessa disputa entre eles", descreveu.

O comandante geral da PMCE, coronel Klênio Savyo, informou que os militares serão empregados nas ruas da Capital, Região Metropolitana e no Interior, mas que serão observadas as diretrizes para que esses policiais sejam direcionados para os locais que possuem maior necessidade de Segurança Pública.