Dengue: vacinação reforçada

Desde 11 de setembro, a vacinação contra a dengue em Fortaleza foi reforçada, com a ampliação dos postos de saúde que ofertam o imunobiológico. O aumentou foi de 19 para 44 locais. Agora, o imunizante pode ser encontrado em postos de saúde distribuídos nas 12 regionais da Cidade.

Fortaleza recebeu, até o momento, 38 mil doses da vacina. A campanha foi iniciada em 13 de maio deste ano e, até 5 de setembro, 7.774 doses foram aplicadas referentes à primeira dose. O quantitativo é apenas 5% da cobertura vacinal, que tem um público estimado em 154 mil crianças e adolescentes.

O período para aplicação da segunda dose também teve início, com 596 doses aplicadas até o dia 5 de setembro.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Nos fins de semana e feriados, dois postos abrem exclusivamente para vacinação (Pio XII e Mattos Dourado). Nessas unidades, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garante o acesso da imunização para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), obedecendo aos critérios de priorização ministerial.

Entre janeiro e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.866 casos de dengue.

Além da vacinação, é fundamental que as pessoas estejam atentas à eliminação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A eliminação de água parada em recipientes e a manutenção da limpeza de caixas d'água e calhas previnem a proliferação do vetor.