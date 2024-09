Missão Mulher 2024: empreendedorismo e bem-estar em discussão

Foto: Thais Mesquita 30/3/2022 FORTALEZA, CE, BRASIL, 30.03.2022: evento é voltado a mulheres empreendedoras. (Foto:Thais Mesquita/OPOVO)

Nesta segunda-feira, 16, o auditório do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, será palco da terceira edição do seminário Missão Mulher. Promovido pelo O POVO, o evento tem como tema "O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz" e terá entrada gratuita. Inscrições são online, via Sympla.

Coordenado pela jornalista Lêda Maria, o momento está marcado para iniciar às 16 horas. Entre os palestrantes convidados estão a superintendente do Ceará Cidadão, Glayciane Lima, a superintendente do Banco do Nordeste, Eliane Brasil, e a médica homeopata e ortomolecular Erotildes Honório.

Também vão palestrar nomes como a gestora pública e empresarial Emília Buarque, o psicólogo Marcos Aurélio Patrício, o empresário e educador Nazareno Oliveira, a empresária e blogueira Mana Holanda e a médica Márcia Alcântara.

Especialistas em diversas áreas, os palestrantes vão enriquecer o debate sobre "a importância de equilibrar a vida profissional com o bem-estar pessoal e familiar, ampliando o olhar para além do universo empresarial e tratando de questões como felicidade, saúde emocional e qualidade de vida".

Lêda Maria, idealizadora do evento, ressalta a importância de levar essa reflexão para a mulher empreendedora, aquela que está galgando sucesso na sua profissão, "dando o seu melhor".

"Esse seminário abre e lembra a janela da felicidade, pois geralmente quando você entra no processo de crescimento profissional você deixa um pouco de lado a felicidade, a felicidade do relacionamento familiar, do amoroso, do seu amor por si mesmo", destaca a jornalista.

Além disso, para ela, o Missão Mulher 2024 serve como uma oportunidade de resgatar a sensibilidade e também de estabelecer uma conexão entre desejos pessoais e realizações profissionais.

"Viver bem, ter saúde, ter sucesso, são coisas que devem caminhar sempre bem alinhadas ao conhecimento, ao seu amor a Deus ao seu amor a família e a seu amor a si próprio, pois a gente se deixa muito pra depois", completa.

Sobre programação e inscrições do Missão Mulher 2024

Missão Mulher 2024 - O Melhor do Empreendedorismo e da Arte de Ser Feliz

Programação:

16h – Abertura e Credenciamento

Bloco Harmonia Pessoal e Profissional

16h30 – Palestras:

> Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas? – Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

> Uma vida menos on-line e mais on-life em benefício do crescimento profissional – Prof. Nazareno Oliveira

Bloco Finanças e Sucesso

17h – Palestras:

> Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais – Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise

> A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora – Eliane Brasil, superintendente do BNB

> Sucesso pede novos conhecimentos e liderança – Emília Buarque, gestora pública e empresarial

18h – Coffee break

Bloco Saúde

18h30 – Palestras:

> Dançando, inspirando e expirando pela vida – Dra. Márcia Alcântara

> A íntima relação entre saúde e longevidade – Dra. e Profa. Erotilde Honório

Bloco De Olho no Melhor

19h – Palestra:

> Só o diálogo para domar as feras – Mana Holanda, empresária e blogueira

19h30 – Perguntas e Respostas

20h – Encerramento

Serviço

Quando: 16 de setembro, das 16h às 20h

Onde: Hotel Gran Marquise (Avenida Beira Mar, 3980, Mucuripe - Fortaleza, CE)

Para se inscrever acesse: https://www.sympla.com.br/evento/missao-mulher-2024/2627183?share_id=copiarlink&referrer=www.opovo.com.br

Inscrições gratuitas até o dia do evento, com direito a certificado de participação.